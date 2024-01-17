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4年22警輕生 警政署：多面向加強防治

中央社／ 台北17日電

監委調查近4年有22名警察輕生，但警察機關心理輔導經費嚴重短缺，內政部應速謀改善。對此，警政署今天表示，已責成相關單位派員深入調查原因，並要求從多面向加強防治。

監察院內政及族群委員會通過監委葉大華、陳景峻2人所提調查報告指出，近10年來有52名警察輕生，近4年來則有22名警察輕生。但警察機關心理輔導經費嚴重短缺、「關老師」角色定位衝突、教育訓練流於形式、未落實自殺防治，警政署應確實檢討績效評比及勤務制度的合理性，以落實員警心理健康。

內政部警政署新聞稿回應表示，對於員警輕生深表痛心與遺憾，已責成相關單位派員深入調查原因，並持續要求各單位主（管）多關懷所屬員警身心、工作及家庭狀況，主動關心及關懷；若察覺異狀，提早介入並採積極防範措施，從多面向來加強防治員警輕生發生。

同時，將持續推動及倡導員警身心健康自主管理，鼓勵多從事運動及正當休閒活動、定期健檢、自我量測血壓及心理情緒，隨時掌握自己身心狀況，若發現問題，及時尋求專業諮詢與協助，以解決問題。

警政署說，各警察機關也應加強舉辦身心健康、壓力調適、感情困擾等預防宣導講座，除讓潛在有困擾個案，能適時獲得協助或改變觀念外，並強化員警基礎心理建設與健康教育，並從學校教育面加強正向心理、情緒管理及抗壓性等素質能力培訓，使員警具備健康身心狀況，以應付各項勤務工作。

另外，警政署建置「事前預防、事中危機處理及事後追蹤處遇」三級防處機制，透過定期清查、主動發掘及篩檢，提早發現有身心問題困擾者，主動提供關懷輔導，並適時轉介心理諮商，以及追蹤後續輔導成效。

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監委調查近4年有22名警察輕生，但警察機關心理輔導經費嚴重短缺，內政部應速謀改善。對此，警政署今天表示，已責成相關單位派員深入調查原因，並要求從多面向加強防治。圖／警政署提供
監委調查近4年有22名警察輕生，但警察機關心理輔導經費嚴重短缺，內政部應速謀改善。對此，警政署今天表示，已責成相關單位派員深入調查原因，並要求從多面向加強防治。圖／警政署提供

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