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15秒毆人影片曝！基隆校園疑現霸凌事件 謝國樑明到學校列席調查會議

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市1所高職傳出霸凌事件，基隆市長謝國樑（右五）今天說，明天將到學校參與調查會議，釐清事件發生過程並作出妥善處置。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1所高職傳出霸凌事件，基隆市長謝國樑（右五）今天說，明天將到學校參與調查會議，釐清事件發生過程並作出妥善處置。記者邱瑞杰／攝影

基隆市1所高職傳出霸凌事件，有男學生疑在校內吸菸被處罰，夥同其他同學在校內無障礙廁所，毆打被他們認為「打小報告」的男學生。學校今早召開校園霸凌防治小組會議，基隆市長謝國樑明天將到學校參與調查會議，釐清事件發生過程並作出妥善處置。

昨天有人上傳15秒影片到社群平台，畫面中有5名男學生在無障礙廁所內，其中1人貼著牆壁面對另4人。穿學校短袖運動服戴眼鏡的男學生，要穿短袖學校制服的男學生「動手」，穿制服學生用雙手推了被害學生一把，戴眼鏡學生接著朝被害學生左胸口捶了3拳，對穿制服學生說，「這樣子不會是不是，還有我教哦。」

打人的學生稍微停頓時，被打學生身體有動作，推他的人看到以為要反抗，做出防衛動作，但被打學生用頭猛力撞門，再用手捶門，使得原本橫向開啟的門，從下方掀開，被打學生大吼一聲跑了出去後，畫面終止。

基隆警方昨晚看到畫面，察覺是轄區內學校學生打人，並與校方聯繫後確認。學校昨晚啟動霸凌事件處理機制，聯絡學生、家長關心學生現況，了解事件發生經過後，確認為單一事件通報，昨晚10點20分完成教育部校園安全暨災害防救通報中心通報作業。

校方今早8點邀集各處室主管、科主任及導師召開會議，決議立即啟動校園霸凌防治小組會議，進行相關調查。目前正在考期末考，雙方學生分在不同考場考試，確保權益。輔導室並即刻對學生進行二級輔導，協助維護學生心理健康。

謝國樑表示，市府非常關心這起事件，明天他會到學校了解實際的狀況。對於在校園內施暴的學生，將給予嚴厲的處罰跟輔導，並呼籲學生朋友共同維持校園的秩序，不要以身試法。

基隆市1所高職傳出霸凌事件，基隆市長謝國樑（右二）今天說，明天將到學校參與調查會議，釐清事件發生過程並作出妥善處置。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1所高職傳出霸凌事件，基隆市長謝國樑（右二）今天說，明天將到學校參與調查會議，釐清事件發生過程並作出妥善處置。記者邱瑞杰／攝影

校園安全 霸凌 基隆 謝國樑

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