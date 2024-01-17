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安全帶保命！國一34.9K貨車自撞側翻 駕駛毫髮無傷
林姓男子今天下午開貨車行經國1南向泰山路段，不慎失控自撞內側護欄後側翻，林男繫妥安全帶沒被拋出車外，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視林男毫髮無傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，林姓男子（39歲）今天下午近3時許開著一輛小貨車，沿著國道一號高速路南下直行，途中行經34.9公里泰山路段失控自撞內側護欄，導致林男人車往右側翻，所幸林男有繫妥安全帶沒被拋出車外。
國道警、新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視林男幸運毫髮無傷，林男沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
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