影／防搶演練劇情超展開...女車手交戰持槍搶匪 警一網打盡

年關將近，台中市警局各分局近期都舉辦防搶演練，第二警分局以時下車手領款為劇本，搭配搶匪進入農會搶錢的「雙劇情主線」，在轄內台中地區農會演練，影片在今天上線，第二警分局表示，希望以「超展開」的劇情內容，提醒市民防搶、防詐的治安觀念。

第二警分局表示，今年與台中地區農會舉辦金融機構防搶演練，此次劇本以「雙劇情主線」為架構，劇本先以一名神秘女車手為切入，加入農會人員發現異狀，通報警方的流程，另外也在劇本中插入持槍搶匪的情節，甚至有女車手與搶匪互相搶錢，雙雙落網的橋段，希望藉此加深民眾的印象。

第二警分局長周俊銘強調，近年詐騙集團利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，主打高薪徵才之「假徵才、真詐騙」，或宣稱穩賺不賠、高獲利、高報酬之「假投資、真詐騙」都要小心注意，有任何疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助，提高警覺以免上當受騙成為犯罪集團的工具或待宰羔羊。

二分局提醒，年關將屆，即將進入民眾提領現金的高峰及金融機構大量匯集錢財時期，民眾有大筆現鈔或提領鉅額款項需求時，可向警察機關申請護鈔服務，確保人身及財物的安全。