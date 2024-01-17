測謊專家林故廷調任新北警督察長 雙北公關室主任均接分局長

新北市警察局今天下午舉行新任督察長林故廷、新任主任秘書張素菱，以及新、卸任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，副市長朱惕之親自到場主持，本次異動名單中另有5位分局長高升三線二星。朱惕之致詞時勉勵新任分局長、大隊長戮力以赴做好各項治安工作，同時也肯定卸任同仁為新北市治安的貢獻。

新北市警局表示，本次高階警官異動分別為：主任秘書林新晃調陞高雄市警局副局長、督察長王文澤調陞臺南市警局副局長、警政監陳永昌調陞保安警察第六總隊主任秘書。另外原三重分局長張國哲、原新莊分局長周振安、原蘆洲分局長林詮峰、原永和分局長李崇偉調陞警政署三線二星警監督察、原中和分局長陳忠龍調陞新北市警察局三線二星警政監。

新任新北市警察局督察長林故廷是警大刑事系56期畢業，國內警界測謊系統為其一手建立，堪稱警界測謊首席，亦是刑事鑑識領域的專家。在雲林縣警察局擔任局長期間，對雲林治安、交通及掃黑付出與努力，並與雲林地檢署、調查局通力合作，破獲大型偽鈔集團，查扣1.2億假鈔，成功攔截避免流入市面，維穩國內貨幣流通，此次回到新北市警局擔任督察長職務掌管警察風紀。

新任主任秘書張素菱是警大外事警察學系50期畢業，中央警察大學犯罪防治研究所碩士畢業，在新竹市警察局長任內打擊黑幫及詐欺取得佳績，還曾榮獲警政署評比分組第一名。

其中令人矚目的是曾任台北市警局公關室主任陳建龍、與新北市警局公關室主任彭正中，此次分別調任瑞芳分局及淡水分局分局長。新任瑞芳分局長陳建龍為警大交通系67期畢業，是全國期別最年輕的分局長，在同期同學之中升官速度最快。而新任淡水分局長彭正中為警大行政系61期畢業，擔任新北市警局公關室主任1年10個月期間處事圓融、身段柔軟、溝通能力強，在議會事務及新聞輿情方面的表現獲得局長廖訓誠高度肯定

異動名單中有12個分局及保安大隊的主官異動，三重分局長由原板橋分局長黃南山接任、新莊分局長由原海山分局長王鴻儒接任、海山分局長由原淡水分局長陳保緒接任、中和分局長由原樹林分局長趙家輝接任、樹林分局長由原保安警察大隊長林國民接任、蘆洲分局長由原林口分局長詹志文接任、林口分局長由原金山分局長蔣叔君接任、永和分局長由原瑞芳分局長王耀輝接任，三峽、土城、汐止、新店4個分局長續留任現職。