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北市男夜巿持球棒討債！路人驚嚇急報警 法官「1原因」裁罰3千

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

朱姓男子積欠10萬元債務許久，債主盧姓男子得知他出現在北市南機場夜市附近，持球棒上前理論，一氣之下見到對方就先敲打他膝蓋，當時夜市人來人往，民眾看到「球棒衝突」嚇得報警。警方趕抵將雙方帶回派出所，由於無人提告遂依社維法偵辦，法官裁定3000元罰鍰，沒入球棒。

警方日前晚上8點多獲報，南機場夜市某超商前有棒球隊出現，趕抵了解朱男（24歲）跟盧男（25歲）是舊識，因朱男積欠10萬元債務多年，盧男透過通訊軟體得知對方出現在南機場夜市，持球棒理論。

警方在場沒有發現打架情事，由於盧男手持球棒，又民眾報案稱「有糾紛」，將2人帶回派出所偵辦，事後調閱監視器畫面，確認盧男到場就持球棒揮舞，還敲打朱男膝蓋，雖然雙方警詢時均辯稱是開玩笑、不提告，警方仍依社維法第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，以及第87條第1項「加暴行於人者」移請台北地院裁法。

案經台北地院簡易庭裁定，認為盧男無正當理由攜帶具有殺傷力的球棍，並加暴行於朱男，確違反社維法，裁罰3000元並沒入球棍。

監視器畫面拍下，盧男手持球棒敲打對方膝蓋，盧男事後因無正當理由攜帶具有殺傷力的球棍，被法院裁罰3000元。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下，盧男手持球棒敲打對方膝蓋，盧男事後因無正當理由攜帶具有殺傷力的球棍，被法院裁罰3000元。記者翁至成／翻攝

夜市 提告 討債

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