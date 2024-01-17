桃園新任警官交接 市長張善政讚：治安比前幾年進步非常多

桃園市警察局今舉行卸、新任分局長及大隊長交接典禮，由市長張善政主持，桃園市警局新任副局長由原台北市警察局主任秘書張淑芳接任。市長張善政說，桃園治安在過去一年有非常多進展，並在去年成立科技執法中心及刑警鑑識中心，希望桃園警力能有效運用，帶給桃園市民更好的治安保障。

桃園市警察局今舉行卸、新任分局長及大隊長交接典禮，原台北市警察局主任秘書張淑芳接任桃園市警局新任副局長；原連江縣警察局局長張隆興接任桃園市警局主任秘書；原花蓮縣警察局局長呂世明接任桃園市警局督察長；原桃園分局分局長洪志朋接任桃園市警局警政監。

新任副局長張淑芳，中興大學公共政策研究所18期碩士，中央警官學校外事警察學系56期畢業，歷任保安警察第三總隊人事主任、刑事警察局人事室主任、高雄市政府警察局人事室主任、內政部警政署專門委員、人事室主任、台北市政府警察局主任秘書。

另原平鎮分局分局長吳明彥接任桃園分局分局長；原保安警察大隊大隊長吳傳銘接任大溪分局分局長；原保安科科長李維振接任保安警察大隊大隊長；大園分局分局長接任八德分局分局長；原台南市政府警察局新化分局分局長王智民接任大園分局分局長；原交通警察大隊大隊長林鼎泰接任蘆竹分局分局長；公共關係室主任鄭文銘接任交通警察大隊大隊長；原內政部警政署刑事警察局偵查科科長鄺慶泰接任刑事警察大隊大隊長。

張善政說，今天是桃園6個警察分局、3個大隊長的聯合交接典禮，謝謝所有卸任的警察同仁過去的辛苦付出，期待新任警察同仁在新單位有傑出表現，讓桃園治安更帶上一層樓。過去一年桃園的治安有非常多進展，許多評比中拿到特優和優等，尤其在雜誌全國評比上更拿到非常傑出的表現，非常感謝所有警察同仁的努力，比前幾年進步非常多。

張善政表示，自去年起桃園大力改進執法基礎設施，包括去年成立了交通科技執法中心和刑事警察鑑識中心，希望能給桃園市民更好的治安保障，並讓警力能夠更有效運用，讓桃園的治安越來越好。