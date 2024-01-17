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屏東縣警察局長戴台捷新上任 周春米期勉做好打詐、交通

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警察局今下午舉行新卸任局長交接典禮，縣長周春米主持，警政署督察室主任顏旺盛擔任監交人，新任局長戴台捷，縣長周春米期勉，做好打擊詐騙，屏東地形狹長，交通不像都會區大眾運輸普及，交通執法更要多費心，槍毒暴力零容忍。

今天下午舉行新卸任局長交接典禮，新任屏東縣警察局長戴台捷，中央警察大學53期公共安全學系、國立高雄師範大學成人教育學系研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局督察室督察、保安警察大隊大隊長、三民第一分局及新興分局分局長、內政部警政署後勤組組長等重要職務。

縣長周春米說，對榮陞局長戴台捷表達誠摯祝福與恭賀之意，也感謝卸任局長蔡文峰任內，對各項縣政需求、警政治安均全力以赴。

周春米期勉新上任局長戴台捷，做好打詐與交通。周春米說，打擊詐騙是一個永無止境的奮戰，詐騙集團、方法，遍布全球，美國也深受詐騙集團之害。台灣詐騙犯罪有2、30年了，面對新興詐騙手法，更要嚴正以待，也給局長這樣任務，槍毒暴力犯罪更是零容忍。

周春米也提到，屏東地形狹長，又不像都會有大眾運輸分攤運輸，自小客車、騎摩托車、走路，警察在交通勤務上會更形辛苦。去年因交通法規修法，相關勤務執勤在地方上有一些誤解衝突，選舉過後，立法院、行政院，大家對法規是不是矯枉過正、不符合比例原則，侵害人民工作權，選後都會檢討，警察同仁依循還是法規，要依法行政，如何調整執勤上方法，重點，有勞局長。

周春米說，選舉結束後，馬上過年，接下來春安工作，大家任務就是要讓鄉親好過年，後續勤務也不能停，還要更加把勁。

屏東縣警察局長戴台捷說，詐騙是當今最重要社會問題，也是民眾最討厭問題，會加強辨識詐騙的宣導，打詐力道會朝集團性詐騙案件偵辦；交通部分，先前有些執法爭議，會朝減少交通事故發生來努力，狹長地形，交通隊很難分析出慣性，宣導民眾要有守法觀念，精準做好交通執法；縣政一體，配合縣府施政做好為民服務工作，打造屏東是宜居城市。

屏東縣新任警察局長戴台捷（右），縣長周春米（左）期勉做好打詐與交通。記者劉星君／攝影
屏東縣新任警察局長戴台捷（右），縣長周春米（左）期勉做好打詐與交通。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局今舉行新卸任警察局長交接，右一為新任警察局長戴台捷。圖／屏東縣警察局提供
屏東縣警察局今舉行新卸任警察局長交接，右一為新任警察局長戴台捷。圖／屏東縣警察局提供
屏東縣新任警察局長戴台捷（右），縣長周春米（左）期勉做好打詐與交通。記者劉星君／攝影
屏東縣新任警察局長戴台捷（右），縣長周春米（左）期勉做好打詐與交通。記者劉星君／攝影

詐騙集團 屏東縣 警察 周春米

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