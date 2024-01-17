遭警誤認詐團挨嗆「有做就要認」 小黃運將飽受驚嚇…提國賠被駁

台中第四分局曾姓警員抓詐騙集團時，因遭犯嫌誤導以為宋姓計程車司機是同夥，要求盤查時和宋爆發口角，曾一度嗆「做詐騙就要承認！」宋認為警方態度差將衝突畫面PO網，再對第四分局提國賠求償30萬元；法院認定，事發緊急，曾員具合理懷疑才盤查，符合比例，判駁回宋求償，可上訴。

宋主張，他2023年7月5日開車至在高鐵台中站2樓停車場，中午12點多買完便當要離開，卻遭四分局南屯派出所曾姓警員突然打開車門要他下車，但曾沒出示證件、未告知事由，自己拿手機錄影還被曾出手搶撞到胸口，曾還嗆說「就是做詐騙的！有做就要承認！」威脅將他帶回偵辦。

宋認為，曾執行公權力因過失侵害他自由，害他飽受驚嚇，精神受有痛苦，對台中第四分局提告國賠求償精神撫慰金30萬元。

第四分局抗辯稱，曾員當天查詐欺案，中午11點25分逮到呂姓車手，依手機訊息發現另名張姓上游指示呂把贓款放在高鐵站男廁、去停車場找指定計程車，曾見宋的車沒鎖，基於合理懷疑宋是接應之人才盤查，曾也有出示證件。

第四分局說，宋下車拿手機疑似撥號、錄影，因案件偵查中曾員若被攝錄恐影響案情，且撥號行為更加深其嫌疑才要求看手機，但當下因無其他證據支持才還他。而事後張姓上游落網也稱，是見呂被逮，為誤導警方才傳宋的車號，認為事件是基於誤會，但曾有基於合理懷疑才盤查。

台中地院查，曾員當時追查詐團同夥，因遭到張姓上游的誤導才對宋男盤查，衡量現今詐騙集團龐大、分工複雜，成員間未必熟識，且案發當下緊急，曾員依當時蒐集到證據確實有合理懷疑對宋盤查，不能因事後證實遭詐團誤導，就認為其盤查不合理。

法院認為，曾初步盤查詢問後，未進一步拘禁、逮補宋，所為職權尚符合比例，而其質問用語難免令無辜的宋男深感不快，但並無不正取供、訊問，認定曾為合法盤查，無非法逮補、偵訊行為，認為宋求償無理由，判處駁回。