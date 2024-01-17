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被質疑與大嫂曖昧 31歲弟弟憤持菜刀砍68歲哥哥成重傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年11月30日晚在嘉義市某海產店當廚師的洪姓兄弟，31歲弟弟因68歲哥哥常為生活瑣事嘮叨，又遭哥哥質疑與大嫂曖昧，情緒失控，持菜刀猛砍哥哥重傷，送醫後保住性命，警方據報逮捕送辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。今天檢方偵查終結，依殺人未遂罪嫌將洪男起訴。

起訴書表示，31歲洪男與哥哥同在嘉義市某海產店工作，哥哥擔任廚師，洪男負責端菜及洗碗工作。去年11月30日晚，哥哥對於洪男與大嫂有無親密行為一事雙方發生口角，洪男涉嫌隨手拿取工作台上菜刀朝哥哥臉部及脖頸、前胸部位砍劈，遭砍重傷的哥哥經送醫急救穩定傷勢。

據悉，洪姓兄弟為同父異母，2人相差37歲，大嫂年約69歲。領有精障手冊洪男原本住在雲林縣，去年10月間父母先後過世，哥哥將他接到嘉義市，並一齊在海產店工作，海產店老闆提供後方空間讓3人同住；朝夕相處下，哥哥懷疑弟弟和大嫂過於親近、有曖昧。

涉嫌將兄長砍殺重傷的洪男被帶回警局偵訊。圖／資料照片
涉嫌將兄長砍殺重傷的洪男被帶回警局偵訊。圖／資料照片

大嫂 嘉義 家人

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