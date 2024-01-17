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埔里3天2起酒駕釀2死 警方加強執法取締

中央社／ 南投縣17日電

南投埔里鎮10日發生移工酒後騎機車自撞亡，12日又有機車騎士酒駕撞死無辜路人，警方表示，即日起加強執法，尤其尾牙、春節、春酒期間。

歲末年終聚餐多，埔里鎮1月已發生2件酒後駕車致死案，因此，南投縣警察局埔里分局除平時取締酒駕勤務，也針對即將到來的尾牙、春節、春酒等易聚餐飲宴期間，加強取締酒駕並分析交通事故熱時、熱點，由轄區派出所加強執法力道。

警方透露，一名逾期居留的男移工10日在鯉魚路酒後騎機車自撞路燈死亡，接著12日清晨發生男子酒後騎機車行經慈恩街撞死晨運的無辜老婦人，酒駕男子輕傷依公共危險罪嫌、過失致死法辦；警方指出，埔里今年僅1月就發生2件酒駕肇事死亡事故是過去罕見。

埔里分局指出，酒後駕車常釀嚴重事故，造成人員傷亡、家庭破碎、財產損失，春節假期即將到來，民眾過節歡聚難免飲酒助興，呼籲千萬不要酒後駕車、宿醉酒駕、疲勞駕駛，酒後可利用指定駕駛、搭乘大眾運輸、代駕服務，以確保自己及他人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 埔里

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