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保二總隊刑大隊長翁士閔 調任嘉義縣警察局刑大隊長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

選後警界人事異動，嘉義警察局刑大隊長陳培德調任彰化縣警察局刑警大隊長，保二總隊刑警大隊長翁士閔接任嘉義縣警察局刑警大隊長。翁士閔今天正式報到上任，基層傳聞翁士閔學經歷完備、為人老實，表現令人期待。

翁士閔中央警察大學刑事系68期、中山大學政治學系碩士畢業，曾任南打中心三隊偵查正、高雄市刑大偵五隊長，以及高雄市鹽埕分局、三民分局、仁武分局、鼓山分局偵查隊長，去年由刑事局偵八大隊長陞任保二總隊刑警大隊長，今年調任嘉義縣刑警大隊長。

43歲翁士閔警大畢業後從基層做起，長期在高雄市服務，曾獲2018年行政院模範公務人員，因想轉變工作方向，報考刑事局考試，升職後離開高雄市。翁士閔說，因為他的故鄉在高雄市，現在調回嘉義縣離家較近，能就近照顧家庭，閒暇時會打籃球、跑半程馬拉松。

嘉義縣警察局長林宏儒今年即將屆齡退休，未在這波人事調動中。林宏儒中央警察大學戶政系48期畢業，曾任警政署警察機械修理廠廠長，刑事局中打大隊長、檢肅科科長，以及澎湖縣、新竹縣、彰化縣及台北縣警察局刑警大隊長，長期從事刑事工作，曾破獲多起跨國走私槍械、跨境詐欺案件，獲選模範警察。

保二總隊刑警大隊長翁士閔調任嘉義縣警察局刑大隊長，今天正式報到。圖／讀者提供
保二總隊刑警大隊長翁士閔調任嘉義縣警察局刑大隊長，今天正式報到。圖／讀者提供

警察 嘉義

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