邱紹州接任新竹市警局長 高虹安勉持續守護治安

新竹市警察局今天在竹市警察局大禮堂舉行卸新任局長交接典禮，由市長高虹安主持並在內政部警政署主任秘書李政曉監交下，新任警察局局長邱紹洲接下印信、宣誓就職。高虹安肯定邱紹洲內外勤經驗豐富，期許持續做好警政工作，強化治安與打詐以及交通暢行等任務，共創新竹市「安居科技城」目標。

大選後高階警官大搬風，新竹市警察局長張素菱調往新北市警察局主任秘書，警察局長由刑事警察局副局長邱紹洲接任。市警局今天舉行交接典禮，多名議員、貴賓與邱紹洲家人觀禮，住竹市的民眾黨主席柯文哲爸媽柯承發、何瑞英也來觀禮給予祝福。

高虹安致詞先感謝張素菱對守護竹市治安的辛勞付出，任內一年多時間推展警政工作，包括成立「新竹市打詐隊」，屢獲警政署評比分組縣市第一名，也親自參與每月道安會報帶領交通隊協助交通改善等，去年A1交通事故比前一年少22%，守護市民。

高虹安也代表新竹市全體市民歡迎邱紹洲加入市府團隊，相信具有豐富刑事經驗及刑事專業的邱局長能讓新竹市民感受到前所未有的安全感，並繼續帶領警察局全體同仁以「誠懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，共同打造竹市成為幸福友善的宜居科技城。

內政部警政署主任秘書李政曉表示，新竹市新任局長邱紹洲是從基層工作做起，一路上對刑事工作認真，破獲許多刑事案件，相信不論地區治安、市政推動都相當積極，期許新任局長持續帶領同仁掃黑、科技偵查除暴以及打詐，並加強維護社區治安。

新竹市警察局新任局長邱紹洲是中央警察大學刑事警察學系57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任新竹市警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署偵查第九大隊大隊長、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局副局長等職務。

邱紹洲在刑事局副局長任內帶領同仁查獲選舉賭盤案計52件67人，並督辦電信、網路詐欺犯罪、掃黑行動、取締黑槍、毒品防治等任務，成效亮眼。邱紹洲表示，將持續落實掃黑肅槍、打詐緝毒、交通安全等工作，也會著墨校園安全，防治黑幫進校園。