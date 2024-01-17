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桃園賊以為戴手套偷東西穩了 二度變裝仍難逃監視器

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈，趁服飾店老闆不注意時，大膽戴上手套竊取價值7萬元財物，不過行竊過程全被監視器拍下，警方獲報後鎖定目標不斷追查監視器畫面，經過10天追查終於在羅嫌中壢廣州街住處將他拘捕到案，全案警詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

本月4日羅嫌趁服飾店家忙著招呼客人的時候，竟然大膽的戴上手套悄悄的將店家的財物偷走，以為沒人注意，但行竊過程全都被監視器拍下，店家也氣得報警更將監視器PO上網。

中壢警獲報後，立刻組成專案小組偵辦，發現羅嫌拿著偷來的錢沿路買衣服變裝2次，還狡猾的轉乘客運、公車往蘆竹地區企圖掩藏行蹤，不過經警方沿途過濾近百支監視器鎖定他的身分，並報請地檢署核發拘票在他中壢廣州街的住處將他拘捕到案，全案警詢後後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局表示，農曆春節將至，警方維護治安不鬆懈，呼籲民眾時刻注意查看自己隨身財物，並注意周遭可疑人物，做好自身防竊，發現可疑人士或財物遭竊情事，立即撥打「110」報警，以保護自身財產安全。

桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈偷竊，警方追查監視器並於其中壢家中將他逮捕。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈偷竊，警方追查監視器並於其中壢家中將他逮捕。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈偷竊，物品及金錢價值7萬元。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈偷竊，物品及金錢價值7萬元。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈偷竊，二度變裝仍被逮。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢1名49歲的竊賊日前於中壢火車站前中平商圈偷竊，二度變裝仍被逮。記者翁唯真／翻攝

監視器 桃園 竊盜

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