宜蘭新任警察局長侯東輝刑警出身 上任首要目標是掃黑

宜蘭縣警察局長交接，原局長林武宏調任高雄市警局主任秘書，新任局長侯東輝原任保安警察第三總隊副總隊長，歷任刑警局副隊長、副大隊長、高雄市警局刑大隊長等職務；警政署副署長詹永茂表示，新局長的首要目標是大力掃黑，幫派吸收未成年人犯罪非常可惡，一定要剷除。

侯東輝是中央警官學校正科51期刑事警察學系畢業，從警37年，曾任警政署刑警局副隊長、副大隊長、督察、科長、航空警察局刑大隊長、高雄警局刑大隊長、刑警局警政監、保安警察第三總隊副總隊長等。詹永茂指出，侯的刑警經驗豐富，這次調到宜蘭就是要強化治安，整治新型態犯罪。

詹永茂說，新任局長的首要目標是強力掃黑。去年竹聯幫弘仁會在大直辦春酒，上百名高叉美女迎賓；一些黑道大老出殯，百萬、千萬名車排場盛大。幫派好混，社會價值觀扭曲，許多涉世未深的年輕人因此加入，暴力、詐欺、恐嚇，未滿18歲得以減刑成為幫派工具，一定要徹底剷除這個禍根。

詹永茂表示，除了掃黑，宣導識詐、精進社區警政、強化執勤安全與維護警察形象等也都是重要目標；宜蘭縣警局過去一年在林武宏的帶領下表現良好，林也因此受到器重被調往六都，相信以侯東輝的經驗和專長，一定也能帶領同仁達成目標。

縣長林姿妙說，林武宏在維護治安、疏導交通兩項業務表現優異，深獲同仁支持，感謝他過去一年的貢獻；侯東輝學經歷豐富，工作能力與品德操守受到長官肯定，相信可以在林建立的基礎上更上層樓，繼續強化縣內的治安與交通工作。