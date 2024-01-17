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男涉爬窗進屋持刀抵脖 嚇醒睡夢中屋主...竟胡扯替人討債
江姓男子去年12月間，闖入輕軌竿蓁林站附近民宅，持廚房菜刀抵著在床上睡覺的屋主脖子，屋主驚醒後，害怕交付屋內6800元現金，江男後續持菜刀揮舞，恫稱3天搬走，不然就會帶更多人來。屋主報案後，警方隨即逮捕江男，取回全數現金。士林地檢署偵結，依強盜罪嫌起訴江男。
起訴指出，江男去年12月10日下午1許，在前妻車上因經濟問題起口角，江男氣憤下車，徘徊在輕軌竿蓁林站，見路旁民宅1樓廚房窗戶只裝簡單鐵欄杆，下午2時30分許，涉嫌拆卸窗戶爬進屋內，拿著1把廚房菜刀衝到臥室，以菜刀抵著脖子前方，對沒有任何債權、在床上睡覺的屋主恫稱「你欠人家錢，有人叫我來跟你討債」，屋主坐起身，江男改把菜刀抵在後頸，讓屋主移動拿取屋內財物共6800元現金。
江男等逞後，持菜刀在室內揮舞，涉恐嚇屋主3天後搬走，不然會帶更多人來，屋主心生畏懼先離開家中，並報警求助。當天下午3點7分許，在新北淡水區，由屋主指認，警方隨即逮捕江男，起獲身上犯罪所得6800元（已發還），和作案用菜刀。
江男落網坦承，從廚房窗戶爬進屋，持菜刀拿走6800元。檢察官依屋主頸部擦傷、監視器、密錄器畫面等，認定江男涉犯加重強盜罪嫌，依法起訴。
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