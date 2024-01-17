新北五股「乾兄妹」肖像今早提前拆除 掛板出資者：避免徒增困擾

新北國中生遭割頸案社會矚目，廣告業者周朝陽日前在五股區刊登疑似涉案「乾哥乾妹」肖像引發議論，被查出恐違法受罰，周朝陽原預計「廣告至少掛1個月」，但今早派人拆除，他說，事件經媒體報導，有廣告同業替市府官員傳訊關心，所以決定提前自行拆除廣告，以免程序冗長徒增公務員困擾。

據悉，周朝陽平時從事廣告業，身兼台北市「錦新大樓」管委會主委，私下長期投入兒童教育及兒權保障工作，是「首創文教基金會」創辦人之一，過去社會發生重大矚目案件時，曾刊登廣告吸引民眾參與討論社會議題，日前新北市發生國中生遭割頸案，他以網路上流傳的疑似涉案「乾哥乾妹」肖像修改，加上「人神共憤法不容」等字，作為廣告懸掛在新北市五股區一處民宅外，引發民眾議論。

對此，新北地院出面聲明，強調除部分但書行為或行政及司法機關所製作必須公開的文書，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示足以識別兒少身分的資訊，此事將由主管機關依權責處理；另也傳出周朝陽並未向新北市政府申請許可就刊登廣告，恐違反建築法規。

面對相關爭議，周朝陽日前受訪表示，社會上的不合理，不去挑戰就不會改善，若違法挨罰也甘之如飴，天理良知總要堅持，並提及「做了就不怕」，該廣告至少會掛1個月。

不過，今早有民眾發現該廣告看板已被拆除，周朝陽午間表示，事件經媒體報導引起關注，近日有廣告工會的朋友替市府單位轉達訊息，為了不要造成公務員困擾，他決定提前拆除廣告，早上8、9點就派人去拆，目前已拆除完畢。

周朝陽說，這次的行動引起社會不少討論，他短時間不會再有動作，但仍然會持續關注、參與社會議題，有必要還是會藉由類似行動拋磚引玉，吸引大眾討論社會問題。