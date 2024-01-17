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雲林警長交接這3人都出身在地 張麗善妙言：來過都升官

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣長張麗善今天主持縣警局新舊任局長交接典禮，卸任局長林故廷陞任新北市警察局督察長，新任局長由警政署公共關係室主任李建民接任，內政部警政署警政委員黃勢清監交時說，2人都出身雲林，能先後回到故鄉服務，格外有意義，盼在既有堅實基礎上，繼續領導全體警察全力投身雲林縣治安維護工作。

林故廷四湖人，中央警察大學刑事系56期畢業，在陽明大學生醫光電研究所取得博士學位，張麗善力讚，他在職期間工作表現認真，擅用鑑識專長推動防詐騙宣導，強化治安及交通工作等，成績有目共睹。

李建民水林人，中央警察大學59期畢業、犯罪防治研究所碩士，曾任桃園市警察局蘆竹、平鎮、桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書及內政部警政署公共關係室主任等重要職務，張麗善說，她當立委時就已認識李，深知他的歷練完整豐富，相信未來能發揮所長，守護地方治安。

雲林縣警察局前局長黃勢清今以警政委員身分「回娘家」監交，他說，卸、新任局長能力深受各級長官肯定，自己是虎尾人，恰巧與2人都出身自雲林，今天與會除感到特別親切，也笑說如同張麗善所言「來過雲林都會升官」，逗得台下笑聲一片。

雲林縣長張麗善（右二）今天主持縣警局新舊任局長交接典禮，卸任局長林故廷（左一）及監交人、前局長黃勢清（左二）、新任局長（右一）李建民，3人都是雲林子弟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今天主持縣警局新舊任局長交接典禮，卸任局長林故廷（左一）及監交人、前局長黃勢清（左二）、新任局長（右一）李建民，3人都是雲林子弟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（一排中）今天主持縣警局新舊任局長交接典禮，會後與一級主管、縣議員合影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（一排中）今天主持縣警局新舊任局長交接典禮，會後與一級主管、縣議員合影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局新任局長由警政署公共關係室主任李建民接任。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局新任局長由警政署公共關係室主任李建民接任。記者陳苡葳／攝影

警察 雲林 張麗善

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