北市消與台灣偵搜犬協會簽備忘錄 盼強化戰力

為增進台北市搜救隊量能、提升搜救犬戰力，台北市消防局今天和台灣偵搜犬協會簽署合作備忘錄，希望透過合作機制，聚焦強化北市搜救犬救援能量和隨行獸醫支援。

消防局和社團法人台灣偵搜犬協會今天正式簽署合作備忘錄，分別由消防局長莫懷祖、台灣偵搜犬協會理事長洪菡擎代表簽署。

消防局透過新聞稿表示，這次藉由雙方合作，將強化北市災害搶救和應變能力，增進北市搜救隊量能，並提升搜救犬出勤戰力，建立合作機制，合作內容還涵蓋雙方在工作犬領域的經驗與知識交流，以增進彼此合作關係。

莫懷祖表示，這次合作備忘錄主要聚焦在強化北市搜救隊搜救犬團隊救援能量，並包含隨行獸醫支援，以確保北市搜救犬團隊執行任務時，有充足量能以應對各式情境。雙方也將互相參與彼此辦理的訓練及評量檢測，以提高整體搜救犬水準。

消防局表示，未來北市搜救隊將定期舉辦搜救隊演練及訓練活動，並邀請台灣偵搜犬協會成員一同參與，規劃透過共同訓練進行磨合並培養默契，以面對災時艱困環境的各項挑戰，並為北市搜救隊的發展帶來更多的專業知識和技術支援，促進搜救領域的知識與經驗共享。