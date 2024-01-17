快訊

台南前議長賴美惠詐助理費被判刑 家族政治與新潮流賴系緊密連結

好市多準備打擊會員卡共享行為 進賣場和自助結帳出現新要求

新北五股「乾兄妹」肖像今早提前拆除 掛板出資者：避免徒增困擾

北市消與台灣偵搜犬協會簽備忘錄 盼強化戰力

中央社／ 台北17日電

為增進台北市搜救隊量能、提升搜救犬戰力，台北市消防局今天和台灣偵搜犬協會簽署合作備忘錄，希望透過合作機制，聚焦強化北市搜救犬救援能量和隨行獸醫支援。

消防局和社團法人台灣偵搜犬協會今天正式簽署合作備忘錄，分別由消防局長莫懷祖、台灣偵搜犬協會理事長洪菡擎代表簽署。

消防局透過新聞稿表示，這次藉由雙方合作，將強化北市災害搶救和應變能力，增進北市搜救隊量能，並提升搜救犬出勤戰力，建立合作機制，合作內容還涵蓋雙方在工作犬領域的經驗與知識交流，以增進彼此合作關係。

莫懷祖表示，這次合作備忘錄主要聚焦在強化北市搜救隊搜救犬團隊救援能量，並包含隨行獸醫支援，以確保北市搜救犬團隊執行任務時，有充足量能以應對各式情境。雙方也將互相參與彼此辦理的訓練及評量檢測，以提高整體搜救犬水準。

消防局表示，未來北市搜救隊將定期舉辦搜救隊演練及訓練活動，並邀請台灣偵搜犬協會成員一同參與，規劃透過共同訓練進行磨合並培養默契，以面對災時艱困環境的各項挑戰，並為北市搜救隊的發展帶來更多的專業知識和技術支援，促進搜救領域的知識與經驗共享。

北市 搜救犬 消防員

延伸閱讀

「60萬買條人命很划算了」 北市刑警栽槍恐嚇又洩密...確定要入獄！

YouBike今年增加6千輛車 北市前30分鐘免費交委會通過

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

吃案？北市安置機構人員爆猥褻13歲女童 母遭驅逐出境跨海陳情

相關新聞

國中割頸案後…防幫派侵校園 刑事局今通報成立少年掃黑專責隊

新北市國中生割頸命案後，為加強防制幫派進入校園，警政署規劃各地少年警察隊成立掃黑專責隊，並提升幫派涉入校園、吸收少年相關...

新北五股「乾兄妹」肖像今早提前拆除 掛板出資者：避免徒增困擾

新北國中生遭割頸案社會矚目，廣告業者周朝陽日前在五股區刊登疑似涉案「乾哥乾妹」肖像引發議論，被查出恐違法受罰，周朝陽原預...

坪林清潔隊員路邊撿到5萬元 餐廳老闆好感激：員工薪水保住了

新北市環保局坪林區清潔隊李姓隊員日前執行除草勤務途中，在路上發現一包薪資袋，通報隊部並將薪資袋送到新店警分局坪林分駐所，...

萌翻！桃園走失黃金獵犬自動「抱」警處理 果然靠這招找到飼主

走失還會自己找警察！桃園市大園區一隻黃金獵犬，昨下午在住家庭院散步時，突然跨越圍欄離家出走，但狗狗彷彿知道自己迷路，看到...

男男戀約會兩次閃分 他不甘心社群軟體狂騷擾遭訴

新北市一名黃姓男子前年11月間透過IG認識另名年輕男子，2人外出約會2次後，黃男想要進一步交往遭對方拒絕，於是不斷透過I...

主持新任警局長典禮 黃敏惠曝：收到緊張簡訊、電話

嘉義市警察局今天上午舉行卸、新任局長交接典禮，由市長黃敏惠主持，警政署警政委員陳博珍監交；嘉義市警局新任局長由原桃園市督...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。