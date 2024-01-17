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國中割頸案後…防幫派侵校園 刑事局今通報成立少年掃黑專責隊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

新北市國中生割頸命案後，為加強防制幫派進入校園，警政署規劃各地少年警察隊成立掃黑專責隊，並提升幫派涉入校園、吸收少年相關案件核分，刑事局預計今發函通知各地警察局。刑事局說，不容幫派侵入校園，妨害少年身心。

現行各地刑警大隊、警分局均有掃黑專責隊。警政署規劃少年隊成立掃黑專責隊，橫向統合轄區各警察單位所獲幫派吸收少年或進入校園資訊，介接校安室等單位，強化少年隊預防少年犯罪、偵辦少年觸法案件、介接少輔會，結合各級掃黑專責編組，溯源擴大掃蕩幕後幫派。

若發現幫派組織犯罪有少年學生，警政署要求各警察機關溯源調查背後脈絡，剷除幕後分子，依組織犯罪防制條例「成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而犯相關罪者，加重其刑至2分之1」，建請院檢從重量刑。

以往針對參加幫派公開活動、參與幫派組織犯罪少年，會列高關懷對象，由少年隊關懷輔導；對幕後動員、吸收的幫派，列掃黑對象，並依兒童及少年福利與權益保障法，移請相關主管機關裁罰。

新北市國中生割頸命案後，為加強防制幫派進入校園，警政署規劃各地少年警察隊成立掃黑專責隊。示意圖／聯合報系資料照
新北市國中生割頸命案後，為加強防制幫派進入校園，警政署規劃各地少年警察隊成立掃黑專責隊。示意圖／聯合報系資料照

幫派 警察 校園

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