國三南377.7K轎車追撞工程車釀3人傷 疑「分心」釀禍
國道三號南向377.7公里（田寮路段）今天上午8時7分許發生四車連環撞事故，當時36歲李女駕車行經該路段內側車道，疑因分心撞擊內側車道欲清洗隧道牆壁工程的施工緩撞車，後續導致26歲黃男的轎車、48歲尹男的半聯結車，不慎接連撞一團，導致3人輕傷，皆自行就醫。
國道公路警察指出， 行駛內側車道的李女，當時疑因未注意車前狀態，先是撞擊65歲林男駕駛的施工緩撞車，之後李女轎車再遭後方黃男轎車撞上，導致黃男車輛偏向外側車道。
當時因情況突然，後方外側車道的尹男駕駛營業半聯結車，來不及閃避，接連又撞擊黃男轎車；本起事故，共造成李女、黃男與施工緩撞車內1位乘客，共3人受傷，均已自行就醫。
警方指出，經初步調查，李女車輛無自動駕駛輔助系統，當下雖造成田寮至中寮隧道一度車流回堵，但事故車在9時34分皆已排除，全線恢復通車，全案由田寮分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形。
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