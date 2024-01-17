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苗縣警局卸、新任局長交接 鍾東錦：盼縣警局早日重建

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，會場由縣長鍾東錦主持、內政部警政署國道公路警察局長廖美鈴監交，各級民意代表及人士與會到場觀禮，場面簡單隆重；鍾東錦表示，良好的治安是社會穩定的基石，對於苗栗警政，苗栗縣政府將持續給予支持。

鍾東錦首先祝賀卸任局長莊勝雄榮調台南市政府警察局主任秘書職務，並肯定他到任苗栗縣服務1年期間的優異表現，不管是治安、交通及為民服務等各方面都交出漂亮的成績單，也獲得警政署拔擢。

新任局長陳世煌為中央警察大學58期畢業、行政警察學系研究所碩士，歷任刑事警察局督察、科長、高雄市政府警察局六龜、小港、左營、新興等分局分局長、國道公路警察局主任秘書及警察通訊所所長等職務，內、外勤職務歷練豐富，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定，歡迎到苗栗縣服務。

鍾東錦也表示，上任1年以來，在打擊詐欺犯罪配合成立「打詐苗栗隊」，加強「識詐」宣導教育，透過電視牆、社群媒體等多元管道提昇民眾自我保護意識為強化治安防護網；去年度並向中央爭取3363萬元，增置苗栗縣監視系統共90組。而先前爭取到苗栗縣警察局重建經費13億元加碼到17億元，期盼縣警局做好重建工程管控工作，能夠在確保品質下儘早完工，以提供警察同仁優質辦公環境。

苗栗縣警局新任局長陳世煌為中央警察大學58期畢業，內、外勤職務歷練豐富，工作績效優良，深獲各級長官的肯定。 記者吳傑沐／攝影
苗栗縣警局新任局長陳世煌為中央警察大學58期畢業，內、外勤職務歷練豐富，工作績效優良，深獲各級長官的肯定。 記者吳傑沐／攝影
苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，會場由縣長鍾東錦主持、內政部警政署國道公路警察局長廖美鈴監交。 記者吳傑沐／攝影
苗栗縣警察局今天上午舉辦卸、新任局長交接典禮，會場由縣長鍾東錦主持、內政部警政署國道公路警察局長廖美鈴監交。 記者吳傑沐／攝影

警察 苗栗縣 鍾東錦

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