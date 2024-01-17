高雄市新任高階警官就職 陳其邁：務必讓民過好年

警政署在選後調整高階人事，高雄市警察局今天舉行卸、新任分局長、大隊長交接典禮。高雄市長陳其邁布達命令，致詞時對警方在選期維護治安，表示「做得非常好」才讓選舉可平安落幕。

陳其邁開始致詞，便細數高雄市在治安及交通的成績。他點出去年台灣新聞傳播協會滿意度調查，高雄市在治安、交通都獲得金獎，在遠見雜誌的城市競爭力調查，高雄市的治安進步顯著，治安獲全國第二名，總體治安數據發生率減少、破獲率增加，尤其暴力犯罪有效下降，民眾關心的詐欺案被害發生數降幅六都第一。

在交通部分，陳其邁也提及，高雄市A1車禍，4年來降低22％，以及防制酒駕死傷案降幅，分別是六都第二、第一，獲交通部金安獎肯定。

陳其邁認為高雄市治安、交通有亮麗成績，都是警察努力的成果，對新任官到任，任重道遠，他也要賦予重責大任，希望各級幹部務必以身作則、謹守分際、強化內部溝通跟管理，恪遵警察風紀。他希望農曆春節連續假期，新任官儘速熟悉轄區，務必做好肅槍、緝毒、打詐、掃黑、防制街頭暴力，以及取締酒駕，務必讓市民平安過好年。

高雄市警察局新任官警，包括副局長林新晃、陳宗能、主任秘書林武宏、督察長蔡文峰、警政監蔡清龍。新任分局長包括苓雅分局長蔡鴻謀、鳳山分局長陳柏彰、岡山分局長張偉中、新興分局長張泰賓、仁武分局長林俊賢、林園分局長李宏倫、左營分局長蕭正松、三民一分局長謝承甫、小港分局長徐釗斌、鹽埕分局長吳信宏、交通大隊長黃元民、保安大隊長張竣毓。