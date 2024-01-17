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影／警界夫妻同擔要職！竹縣首位女警局長宣介慈上任 夫周幼偉觀禮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣政府警察局今天上午舉辦新任局長交接典禮，新任局長宣介慈也成為新竹縣首位女局長，而她的丈夫周幼偉，也是3線3星刑事局長，今天也前往觀禮給予祝福，夫妻同任重要警職，也是警界首例。

新竹縣長楊文科今天到場主持交接典禮。楊文科指出，宣介慈為中央警察大學刑事警察學50期畢業，也是台北大學公共行政暨政策學研究所碩、博士，曾任警政署警監督察及專門委員、警察廣播電台台長與航空警察局副局長等要職，資經歷相當豐富，相信宣介慈就任後，必能發揮所長。

宣介慈表示，上任後將落實縣長、警政署治安政策為主軸，銜接過去優良基礎，要讓新竹縣民在安全、安心的環境中生活，在交通上也會多做努力，讓交通更順暢。宣介慈也說，當年新竹縣市分立的時候，她就來新竹縣超過5次，在這邊也有很多好朋友，對於新竹縣非常熟悉，未來也會全力以赴，努力創造更好的治安環境。

宣介慈也偕同丈夫周幼偉接受媒體採訪，周幼偉表示，現在他在刑事局服務，未來會有很多治安上的合作，像是打詐、掃黑、肅槍等警察非常重要的任務，有機會也會請求新竹縣警察局幫忙，未來雙方合作會更加密切。

對於警界首見夫妻擔任要職，宣介慈也靦腆表示，警大開始招收女生起，就會有這樣的狀況，相信「未來只會更多不會更少」。

交接典禮中，楊文科也再次感謝卸任局長林信雄，對於新竹縣治安維護及推動各項警政工作的貢獻。林信雄去年1月迄今破獲多起組織犯罪、查獲幫派成員85人，也破獲多起製毒工廠、查獲詐欺集團成員255人、攔阻詐騙金額3億8200餘萬、破獲山老鼠盜伐集團，並爭取中央統籌款增加警力、汰換老舊巡邏汽、機，以及推動老舊廳舍整修、恢復廢棄派出所等。

新竹縣警局新任局長宣介慈成為新竹縣首位女局長，而她的丈夫周幼偉，也是3線3星刑事局長，今天也前往觀禮給予祝福。記者黃羿馨／攝影
新竹縣警局新任局長宣介慈成為新竹縣首位女局長，而她的丈夫周幼偉，也是3線3星刑事局長，今天也前往觀禮給予祝福。記者黃羿馨／攝影
新任局長宣介慈成為新竹縣首位女局長，她表示上任後將落實縣長、警政署治安政策為主軸，銜接過去優良基礎，要讓新竹縣民在安全、安心的環境中生活。記者黃羿馨／攝影
新任局長宣介慈成為新竹縣首位女局長，她表示上任後將落實縣長、警政署治安政策為主軸，銜接過去優良基礎，要讓新竹縣民在安全、安心的環境中生活。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天到場主持交接典禮，並感謝卸任局長林信雄（左）的付出，相信接任的宣介慈（右）一定能發揮所長。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天到場主持交接典禮，並感謝卸任局長林信雄（左）的付出，相信接任的宣介慈（右）一定能發揮所長。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天到場主持交接典禮，卸任的局長林信雄（左）將榮調刑事局副局長，而宣介慈（右）將成為新竹縣警局首位女局長。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天到場主持交接典禮，卸任的局長林信雄（左）將榮調刑事局副局長，而宣介慈（右）將成為新竹縣警局首位女局長。記者黃羿馨／攝影

新竹 警察 楊文科 周幼偉

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