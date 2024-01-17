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坪林清潔隊員路邊撿到5萬元 餐廳老闆好感激：員工薪水保住了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市環保局坪林區清潔隊李姓隊員日前執行除草勤務途中，在路上發現一包薪資袋，通報隊部並將薪資袋送到新店警分局坪林分駐所，警方計算薪資袋內共有5萬7000元現金，透過袋上資訊順利找到失主，原來是餐廳老闆準備要給員工的薪水，不慎掉在路邊，老闆非常感謝清潔隊員及員警協助。

環保局表示，坪林區清潔隊李姓隊員1月5日下午在登山步道執行除草勤務，在北宜路八段橋上發現一包薪資袋，擔心失主著急，立刻將薪資袋送往警察局新店分局坪林分駐所備案，經分駐所陳姓員警清點薪資袋內裝有57張千元鈔，藉薪資袋上相關資訊，得知失主為坪林某餐廳員工。

隊員前往餐廳告知拾獲薪資袋並已送往分駐所，餐廳李姓老闆表示這包薪資袋是要付給員工的薪水，誤掉在路邊，遍尋不著，真的非常感謝清潔隊及警察的幫忙。

環保局長程大維表示，將依本局清潔隊員工作規則及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則予以表揚，記功1次。

環保局表示，清潔隊員經常在執行勤務中拾獲民眾遺留在路邊、廢棄家具或回收紙箱內的財物，拾獲內容五花八門，包括手機、皮夾、鑰匙、證件、信用卡、存摺、金條、戒指珠寶等，上次還有人弄丟昂貴卡地亞套戒，提醒民眾如遇到民眾誤丟貴重物品或現金的情形，清潔隊員皆會主動向警方報案並通報本局政風單位。

民眾在除舊布新過程要排出垃圾前，務必仔細檢查確認，是否有現金、金飾等貴重物品夾帶或遺落在垃圾或回收物內。也提醒民眾，清潔隊收運「只收垃圾，不收紅包」。

新北市環保局坪林區清潔隊李姓隊員拾獲5萬元，緊急送交派出所。圖／新北市環保局提供
新北市環保局坪林區清潔隊李姓隊員拾獲5萬元，緊急送交派出所。圖／新北市環保局提供

坪林 餐廳 失主

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