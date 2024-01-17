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嘉義男海產店持刀砍傷胞兄 依殺人未遂起訴

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義市洪姓兄弟同在海產店工作，去年11月底胞兄懷疑洪姓男子與大嫂過從甚密，雙方發生爭吵，洪男持刀砍人，導致胞兄重傷送醫，檢方日前偵結依殺人未遂將洪姓男子起訴。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，洪姓兄弟同在嘉義市某海產店工作，去年11月30日晚間7時許，胞兄懷疑弟弟與大嫂過從甚密，雙方發生口角。

雙方爭執過程中，洪姓男子隨手拿起廚房內的刀子，朝胞兄的脖頸、臉部等處砍劈，胞兄在慌亂間以左手阻擋，最後胞兄受重傷送醫搶救。

檢方調閱現場監視器、證人和證物，認為洪姓男子明知人體的脖頸不僅脆弱，且脖頸二側併為主動脈所在，若持利刃朝人體此部位攻擊，極有可能使他人因主動脈破裂而造成大量出血死亡，竟仍基於殺人的犯意，拿刀攻擊。

檢方日前偵查終結，將羈押中的洪姓男子以涉犯殺人未遂提起公訴。

嘉義市洪姓兄弟同在海產店工作，去年11月底胞兄懷疑洪姓男子與大嫂過從甚密，雙方發生爭吵，洪男持刀砍人，導致胞兄重傷送醫，檢方日前偵結依殺人未遂將洪姓男子起訴。圖／聯合報資料照片
嘉義市洪姓兄弟同在海產店工作，去年11月底胞兄懷疑洪姓男子與大嫂過從甚密，雙方發生爭吵，洪男持刀砍人，導致胞兄重傷送醫，檢方日前偵結依殺人未遂將洪姓男子起訴。圖／聯合報資料照片

嘉義 殺人 大嫂

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