台南市轎車攔腰撞斷電線桿 變壓器當頭砸車...駕駛送醫
一輛白色轎車今天上午8點8時58分，行經台南市安南區台南台江大道2段，自撞路旁路旁水泥電桿，強大撞擊力將電桿攔腰撞斷，瞬間電桿上變壓器掉下，砸毀轎車車頂。消防人員到場時發現該車男駕駛人已自行脫困，但身上30多處擦傷，意識清醒，以救護車送台南市立安南醫院救治。
據了解，年約30歲男子駕駛白色轎車，行經台南台江大道2段，不知何故人車失控撞上路旁水泥電桿，強大撞擊力將電桿攔腰撞斷，電桿上變壓器砸毀轎車車頂。
台南市消防局救災救護中心接獲報案，出動安和消防分隊防救護人車前往搶救，消防人員到場時發現該車駕駛人已自行脫困，但身上30多處擦傷，意識清醒，馬上以救護車送台南市立安南醫院救治，並通報台電搶修。台南市警三分局說，男子沒有酒駕，車禍原因調查中。
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