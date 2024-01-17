寧夏夜市「科目三」遭批...蔣萬安：若舞統 台灣流行文化早統一對岸

台北市警察局今天上午舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，台北市長蔣萬安到場主持；由於近日北市寧夏夜市為吸引人潮，將舉辦「科目三」舞蹈比賽，被網友質疑是舞統台灣，蔣萬安被問到對此事看法，表示要對台灣本身的多元化有信心。

蔣萬安先是被問知不知道、會不會跳科目三時，他笑著說他知道這首舞曲，但今天不要讓他跳舞，也許以後有機會；蔣萬安說，如果一首科目三就能舞統台灣，那台灣的流行文化早就統一對岸了，「我們要對自己的多元化有信心」。

近日諾魯斷交台灣，蔣萬安說他對諾魯很失望，也不希望接下來兩岸外交變成挖角戰，不過民進黨政府上任後，已有10個邦交國斷交，蔣萬安希望新政府能以區域和平為基礎，確保並守護好台灣在國際參與的空間。

台北市警察局今早舉行大同分局等8個單位卸、新任分局長、大隊長交接典禮，由蔣萬安主持，警察局長張榮興擔任監交人。

大同分局長由原任內湖分局長涂國卿接任、內湖分局長由原任新北市警察局訓練科科長蕭惠珠接任、大安分局長由原任士林分局長黃水願接任、士林分局長由原任南港分局長王炳睿接任、南港分局分局長由原北市警察局公共關係室主任張耀仁接任、北投分局長由原任文山第二分局長陳瑞基接任、文山第二分局長由原任高雄市警察局鹽埕分局長李紹榆接任、保安警察大隊長由原任北市警察局秘書室主任張玲堅接任。

蔣萬安對新任官榮膺新職表達恭喜，同時也強調台北市重點工作項目及核心價值，期勉警察同仁能持續提升交通安全，加速完成行人安全友善計畫、落實新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，達成「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標、深化婦幼安全保護工作，整合打擊黑道幫派能量，統合市府團隊力量，系統性執行掃黑、斬斷不法金流，維護北市治安。

蔣萬安說，警察局在各級警察幹部、同仁的努力，能縝密規劃勤務、主動積極執行，對治安、交通維護工作不遺餘力，他藉此機會感謝所有在選舉期間堅守崗位的警察同仁，更祝福警察同仁工作順遂、萬事如意，並期許新任分局長、大隊長在原有的堅實基礎下，完成各項警察工作。