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彰化縣警察局史上最年輕局長 52歲陳明君今走馬上任

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局長陳明君（右1）今天走馬上任，由縣長王惠美（右2）主持交接典禮。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局長陳明君（右1）今天走馬上任，由縣長王惠美（右2）主持交接典禮。圖／彰化縣警局提供

彰化警察局長陳明君今天走馬上任，52歲的陳明君是彰化縣警察局長歷任最年輕的局長，縣長王惠美主持交接時，期許陳明君能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，共同努力，提升工作效率及工作成果。

彰化縣警察局原任局長張國雄榮升警政署警政委員，由原刑事局副局長陳明君接任，今天上午在彰化縣警察局舉辦交接典禮，由縣長王惠美主持，並由警政署副署長李西河監交。

王惠美稱讚在彰化縣察局長任期剛好滿一年的張國雄，任內督屬破獲各類刑案、成功攔阻民眾遭詐騙匯款金額高達3億7千多萬餘元，更榮獲內政部警政署國家警光獎績優警察人員甄選團體組偵查犯罪類優等，對彰化縣治安的卓越奉獻。

彰化縣警察局新任局長陳明君出身澎湖，中央警察大學59期及台北大學犯罪學研究所碩士畢業，歷任刑事警察局科長、大隊長、台北市政府警察局文山第一分局長、刑事警察大隊長、保安警察第三總隊副總隊長、嘉義縣警察局局長、刑事警察局副局長等職務。

警政署副署長李西河致詞時，提出幾項當前警察工作重點，第一、是強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪；第二，持續宣導識詐，加強懲詐工作；第三，精進社區警政及清源專案執行技巧；第四，強化安全意識，確保執勤安全；第五，嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀。

彰化縣新任警察局長陳明君今天走馬上任。圖／彰化縣警局提供
彰化縣新任警察局長陳明君今天走馬上任。圖／彰化縣警局提供
彰化縣新任警察局長陳明君（右1）今天走馬上任，由縣長王惠美（右2）主持交接典禮。圖／彰化縣警局提供
彰化縣新任警察局長陳明君（右1）今天走馬上任，由縣長王惠美（右2）主持交接典禮。圖／彰化縣警局提供

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