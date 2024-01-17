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新北爆近百人被護膚店老闆娘詐騙逾兩千萬 店家惡劣手法曝光！

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

位在新北市三峽的護膚店老闆娘已消失無蹤，被害客戶求償無門。記者李定宇／攝影
位在新北市三峽的護膚店老闆娘已消失無蹤，被害客戶求償無門。記者李定宇／攝影

新北市三峽護膚店驚爆近百位民眾被護膚店老闆娘詐騙逾兩千萬元。最近客戶陸續收到支付命令，才知老闆娘以販售課程分期付款、投資做股東等理由，利用客戶個資向放款公司申請信貸，最慘的受害民眾背上8百萬元債務，中埔里長翁聖濰協助受害民眾法律協助，三峽警分局也表示因受害者眾多，正陸續製作筆錄後函送偵辦。

這間護膚店在三峽市區已經營8年，也在土城開分店，以販售美容、美甲、按摩等相關保養服務為主，老闆娘並以儲值可打折方式吸引客戶以每次數萬元不等金額儲值，由於在地經營已久，不少老客戶都不疑有他持續儲值。

而近來該老闆娘陸續以投資開分店可以入股、購買美睫器材等各種理由，向不少老客戶謊稱可投資一起賺錢，或是不斷慫恿客戶儲值等方式收取錢財。但近來不少客戶開始收到支付命令、或說好的分期償還利息未收到，才發現自己被騙。

中埔里長翁聖濰表示，部分客戶由於不想一次花太多現金，老闆娘還表示可以協助幫忙申請貸款分期付款。但客戶在簽署貸款文件時，老闆娘還趁客戶不注意也讓客戶簽下信貸，導致不知情的客戶無端另背上數十萬元債務。受害者陸續增加中，初估被害客戶約百人、遭詐騙逾兩千萬元。

客戶王小姐就說，老闆娘向她謊稱投資開店可當股東因此借給老闆娘現金60萬元，之後另刷卡25萬元。但去年7月原說好每月須支付王小姐約3萬5千元利息，年底返還60萬元，但給了兩次利息後就說沒錢。陳小姐則表示，每堂課程約600元，自己儲值還有170堂沒用，等於約10萬元無法取回。

目前老闆娘人已消失無蹤，里長翁聖濰表示具聞老闆娘人已經連忙搬家。新北市議員林金結對此表示，經了解相關事件後，多數民眾遭惡意詐騙而背上許多債務，將協請調查局、消保官介入處理，保障受害民眾權益討回公道。

新北市三峽警分局長許城銘表示，警方目前掌握被害人約70人，正蒐集被害人簽署本票、轉帳內容等事證及製作相關筆錄，協助民眾受理詐欺、背信等案由後，再函送新北地檢署報請檢方偵辦。並呼籲債權人用合法丶理性方式維護自身權益，不要誤觸法律。

被害客戶王小姐說老闆娘向她謊稱投資開店可當股東因此借給老闆娘現金60萬元，但去年7月原說好每月須支付王小姐約3萬5千元利息，年底返還60萬元，但給了兩次利息後就說沒錢。記者李定宇／攝影
被害客戶王小姐說老闆娘向她謊稱投資開店可當股東因此借給老闆娘現金60萬元，但去年7月原說好每月須支付王小姐約3萬5千元利息，年底返還60萬元，但給了兩次利息後就說沒錢。記者李定宇／攝影
被害者自組債主團群組，盼多人力量能一起拿回血汗錢。記者李定宇／翻攝
被害者自組債主團群組，盼多人力量能一起拿回血汗錢。記者李定宇／翻攝

老闆娘 客戶 詐騙 債務 詐欺

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