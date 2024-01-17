新北爆近百人被護膚店老闆娘詐騙逾兩千萬 店家惡劣手法曝光！

位在新北市三峽的護膚店老闆娘已消失無蹤，被害客戶求償無門。記者李定宇／攝影

新北市三峽護膚店驚爆近百位民眾被護膚店老闆娘詐騙逾兩千萬元。最近客戶陸續收到支付命令，才知老闆娘以販售課程分期付款、投資做股東等理由，利用客戶個資向放款公司申請信貸，最慘的受害民眾背上8百萬元債務，中埔里長翁聖濰協助受害民眾法律協助，三峽警分局也表示因受害者眾多，正陸續製作筆錄後函送偵辦。

這間護膚店在三峽市區已經營8年，也在土城開分店，以販售美容、美甲、按摩等相關保養服務為主，老闆娘並以儲值可打折方式吸引客戶以每次數萬元不等金額儲值，由於在地經營已久，不少老客戶都不疑有他持續儲值。

而近來該老闆娘陸續以投資開分店可以入股、購買美睫器材等各種理由，向不少老客戶謊稱可投資一起賺錢，或是不斷慫恿客戶儲值等方式收取錢財。但近來不少客戶開始收到支付命令、或說好的分期償還利息未收到，才發現自己被騙。

中埔里長翁聖濰表示，部分客戶由於不想一次花太多現金，老闆娘還表示可以協助幫忙申請貸款分期付款。但客戶在簽署貸款文件時，老闆娘還趁客戶不注意也讓客戶簽下信貸，導致不知情的客戶無端另背上數十萬元債務。受害者陸續增加中，初估被害客戶約百人、遭詐騙逾兩千萬元。

客戶王小姐就說，老闆娘向她謊稱投資開店可當股東因此借給老闆娘現金60萬元，之後另刷卡25萬元。但去年7月原說好每月須支付王小姐約3萬5千元利息，年底返還60萬元，但給了兩次利息後就說沒錢。陳小姐則表示，每堂課程約600元，自己儲值還有170堂沒用，等於約10萬元無法取回。

目前老闆娘人已消失無蹤，里長翁聖濰表示具聞老闆娘人已經連忙搬家。新北市議員林金結對此表示，經了解相關事件後，多數民眾遭惡意詐騙而背上許多債務，將協請調查局、消保官介入處理，保障受害民眾權益討回公道。

新北市三峽警分局長許城銘表示，警方目前掌握被害人約70人，正蒐集被害人簽署本票、轉帳內容等事證及製作相關筆錄，協助民眾受理詐欺、背信等案由後，再函送新北地檢署報請檢方偵辦。並呼籲債權人用合法丶理性方式維護自身權益，不要誤觸法律。