救護車好通行！台南4年來31路口設優先號誌 平均到院減少40秒

為替緊急傷病患者多爭取黃金搶救時間，提高救護車行經路口的安全性，台南市自2020年起建置緊急車輛優先號誌系統，已完成了31個路口。台南市消防局今天說，系統上線後，救護車順利通過路口的機率提升到94.75%，救護車平均到院時間減少40秒。

消防局表示，在路口設置緊急車輛優先號誌系統，透過救護車上與路口設備感應觸發，使路口號誌得以變換燈號讓緊急救護車輛通行。系統上線後，救護車順利通過路口的機率提升到94.75%，救護車平均到院時間減少40秒。對於需急救的緊急傷病患者可提高生存機率4-7%，同時降低救護車禍事故發生機率。

消防局長李明峯說，市府建置緊急車輛優先號誌，可以減輕救護出勤同仁行經路口的心理壓力，並有效減少送達醫院的時間。消防局在未來新進救護車輛上，會安裝優先號誌系統，並協調建議交通局針對易影響救護車安全通行路口擴大設置，以保障市民安全並提高緊急救護品質。