影／嘉義市出現黑色細肩帶女子棒球隊？ 警：5年前舊案已依法裁處
網路社群媒體瘋傳有名女子持球棒砸車影片，女子凶狠砸車模樣被網友形容是「嘉義出現女子棒球隊」；警方表示，這是2019年的舊案，車主沒有提告，砸車嫌疑人林女依社會秩序維護法移請裁處。
最近網路流傳一段砸車影片，有名穿著黑色細肩帶上衣的女子向一旁男子吼叫、國罵，眼前白色轎車卻起動準備離去，女子手持球棒朝車窗、後擋風玻璃狂砸 7、8 下，駕駛沒下車理會直接駛離，女子還將球棒朝車子砸丟過去。
在場另5名女子好像是女子同伴，期間有人試圖把駕駛拉出來、出手拍打，有人則是試圖阻止，在場有2名男子都是站著觀看。
有網友說，「這是女子棒球跨出台灣的第一步」、另有網友表示，地點是在嘉義市友愛路某KTV。
嘉義市警方表示，經查影片係2019年3月5日凌晨2點在轄區友愛路發生的糾紛案件，車輛被砸部分，車主蔡男不提告訴，砸車嫌疑人林女依社會秩序維護法移請裁處。
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