刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

新北國中生遭割頸案社會矚目，廣告業周姓男子日前在五股刊登疑似「乾哥乾妹」肖像引發討論，周男身兼台北市某大樓管委會主委，日前在大樓外牆掛上寫有「我要活下去」字樣的廣告，周稱受「烏拉圭空難」啟發，要鼓勵情緒低落的民眾堅強活下去。

據悉，周男平時從事廣告業，積極投入兒童教育推廣及兒童權益保障工作，過去社會上發生矚目案件時，也曾刊登廣告呼籲民眾參與討論社會議題，日前新北市發生國中生遭割頸案，周男在五股區一處民眾外牆刊登疑似涉案「乾哥乾妹」肖像，想吸引民眾討論少年犯罪問題。

周男身兼台北市某大樓管委會主委，該大樓因墜樓案頻傳，且存在管理問題，管委會經費因案遭凍結，長年無法加強大樓門禁系統，導致非住戶者可進出大樓。

民眾近日發現，該大樓外牆日前刊登寫有「我要活下去」字樣的廣告，上頭還蓋有投票章。

周男說，廣告主要是受「烏拉圭空難」啟發。1972年10月13日，幾十名烏拉圭橄欖球隊員搭乘軍機飛往智利出賽，航程中遭遇亂流墜機，部分乘員當場死亡，部分乘員則受困偏僻雪山中，盡管透過電台得知救援隊已停止搜救，生還者仍艱難求生，甚至吃死者屍體充飢，最後在事故發生70多天後獲救。

「他們在那麼艱難的處境中堅定活下去，希望心情比較低落的民眾也可以堅強活下去」。周男說，廣告刊登時間與「乾哥乾妹像」差不多，主要是希望心情不好的民眾看到廣告能多想一下，呼籲原本想不開的人，做出「珍惜自己」的決定。