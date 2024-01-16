男想打猴痘疫苗遭拒咆哮恐嚇護理師：賤人就是矯情、抓傷讓你得愛滋

張姓男子去年赴醫院欲注射「猴痘疫苗」但因超過門診時間，無法施打疫苗，竟涉大聲咆哮，以後宮甄嬛傳知名台詞「賤人就是矯情」及「我可以抓傷你讓你得愛滋病」等語恐嚇護理師，妨害護理師執行醫療業務，全案士林地檢署偵結，依醫療法等罪嫌起訴。

起訴指出，張男去年9月間前往醫院家醫科門診，打算注射猴痘疫苗，但逾門診時間遭拒絕，因而心生不滿，在診間涉大聲咆哮恐嚇護理師「你就是個賤人，賤人就是矯情」、「你小心，我可以抓傷你，讓你得到愛滋病」，護理師心生畏懼報案。