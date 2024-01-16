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男想打猴痘疫苗遭拒咆哮恐嚇護理師：賤人就是矯情、抓傷讓你得愛滋

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子去年赴醫院欲注射「猴痘疫苗」但因超過門診時間，無法施打疫苗，竟涉大聲咆哮，以後宮甄嬛傳知名台詞「賤人就是矯情」及「我可以抓傷你讓你得愛滋病」等語恐嚇護理師，妨害護理師執行醫療業務，全案士林地檢署偵結，依醫療法等罪嫌起訴。

起訴指出，張男去年9月間前往醫院家醫科門診，打算注射猴痘疫苗，但逾門診時間遭拒絕，因而心生不滿，在診間涉大聲咆哮恐嚇護理師「你就是個賤人，賤人就是矯情」、「你小心，我可以抓傷你，讓你得到愛滋病」，護理師心生畏懼報案。

張男坦承在醫院和護理師發生爭執。檢察官依告訴人證詞、醫護人員作證，及醫院監視器畫面等，認定張男服醫院看診，涉犯醫療法對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴足以妨害醫事人員執行醫療業務，及刑法恐嚇罪嫌，依法起訴。

猴痘嚴重症狀疹子達數千，疾管署上周發出醫界通函呼籲，醫師收治病情嚴重個案，或評估病人可能有嚴重副作用時，應使用抗病毒藥物治療。 (Getty Images)
猴痘嚴重症狀疹子達數千，疾管署上周發出醫界通函呼籲，醫師收治病情嚴重個案，或評估病人可能有嚴重副作用時，應使用抗病毒藥物治療。 (Getty Images)

護理師 愛滋病 疫苗

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