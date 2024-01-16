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保齡球式衝撞！曳引車司機恍神失控 連撞路邊臨停6車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓曳引車司機今天中午開車行經新北市林口區仁愛路二段，疑因精神不濟失控衝撞路邊臨停6輛汽車，楊男一度卡困車內動彈不得。新北市消防局獲報人車趕抵，使用破壞器材協助脫困，檢視他輕微擦挫傷無須就醫。肇事司機沒有酒駕，確實原因待查。

據了解，楊姓男子（54歲）今天中午12時28分左右駕駛一輛曳引車，沿著新北市林口區仁愛路二段直行，途中行經仁愛路二段700號前失控，人車直往路旁臨停6輛汽車衝撞，現場7車毀損，楊男一度卡困車內無法動彈。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛3車、消防員7人前往救援，消防員使用破壞器材協助楊男脫困，檢視他輕微擦挫傷無須送醫。

新北市政府消防局第二大隊提醒，民眾若發現有車禍夾困案件，可於報案時一併告知受傷人數及傷勢，以利消防局派遣適合救援能量車組。同時面對現場有外傷患者，在無立即危險情況下，應避免移動患者，以免造成二次傷害。

今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
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今天中午新北市林口區仁愛路二段700號前發生7車事故，肇因疑似曳引車司機恍神失控釀禍。記者曾伯愷／翻攝
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