誰的胎皮掉了？國1爆胎噴飛胎皮擊落7輛車 受害車主求行車記錄器

國道1號南向254.5公里、嘉義民雄路段，1月10日下午5點左右疑似有轎車爆胎，輪胎皮掉落內側車道，遭許男駕駛汽車碾飛，砸向後方顏女轎車，胎皮陸續導致7輛車事故。警方尚未查獲爆胎轎車，因保險公司不理賠，顏女自行到臉書求助，盼找到當天行車記錄器畫面。

顏姓女子說，1月10日回家行徑國道一號南下254公里處，被前方汽車碾壓輪胎皮直擊，導致汽車前方及駕駛側後方車體毀損，擋風玻璃也破裂，目前尚未找到肇事車輛，且前方車輛無肇責，保險公司也因非車輛直接碰撞，無法給付賠償，懇請提供當天行車記錄器畫面。

警方表示，國道1號南向254.5公里處，1月10日有胎皮掉落物導致7輛轎車撞上，初判是一輛轎車爆胎，胎皮噴飛掉落車道，先是許男駕駛轎車輾壓胎皮，致胎皮噴飛撞擊後方顏女轎車，隨即陸續經過的張女、邱男、陳女、卓男、梁女及林男等人也都撞上胎皮肇事。

警方表示，將調閱該路段沿途CCTV影像，積極追查肇事車輛，除依規定製單舉發外，若有涉嫌公共危險罪責，將函送地檢署偵辦，提醒用路人應注意車輛保養、上路前檢查車況，避免車輛發生爆胎或故障，如有違規將處汽車駕駛人最高6000元罰鍰。