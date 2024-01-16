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女力出線！桃園消防人事異動 第1位女性救災救護大隊長上任

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹／桃園即時報導

桃園市府消防局今天調整部分科、大隊長異動，尤其是該局火災預防科長陳莉婷調升第四救災救護大隊長，為桃消有史第一位女性大隊長，局長龔永信今天下午至龍潭隊部布達上任、表示，陳莉婷消防資歷完整，具內外勤工作經驗豐富的優秀人才，也是該局第一位女性大隊長，呼應市府今年新增婦幼局婦幼工作，期許陳莉婷帶領第四大隊同仁和義消為地方轄區做出最大努力和貢獻。

陳莉婷為警專專14期畢業，從桃園消防局基層做起，一路從消防隊員歷練科員、股長、專員及外勤組長，及擔任火災預防科長多年，內外勤資歷完整，這次調升第四救災救大隊長職務，恰好呼應轄區新任立委呂玉玲及邱若華「女力出線」。龔永信說，陳莉婷以火災預防專長，及內外勤資歷和工作經驗，調升大隊長，該局這次部分人事異動，不分男、女性，基於能力、資歷及工作績效調整。

陳莉婷表示，第四大隊轄區幅員大，因應轄區地方特性，她上任後將全力以赴，強化救災、救護工作能量，提醒注意消防執勤救災工作安全，做好自己的安全防護，提升第四大隊整體消防、救護的戰力。

桃園市府消防局今天調升和異動部分科長、大隊長及專員，包括原第四大隊大隊長郭百倫調任特搜大隊大隊長、原火災預防科長陳莉婷調升第四大隊大隊長、原第一大隊副大隊長吳佰餘調升火災預防科科長、原第三大隊副大隊長陳宏銓調任第一大隊副大隊長、原救災救護指揮中心專員彭國銘調任第三大隊副大隊長，此外，蔡協晉調升救災救護指揮中心專員、林宜鋒調任災害管理科專員、陳潤弘調升秘書室專員、張雅茹調任火災預防科秘書。

桃園市府消防局長龔永信（中）布達第四大隊長陳莉婷（左）、特搜大隊長郭百倫（右）上任。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局長龔永信（中）布達第四大隊長陳莉婷（左）、特搜大隊長郭百倫（右）上任。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局長龔永信（左）布達第四救災救護大隊長陳莉婷（右）上任，為消防局第一位女性大隊長。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局長龔永信（左）布達第四救災救護大隊長陳莉婷（右）上任，為消防局第一位女性大隊長。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局長龔永信（中）布達第四大隊長陳莉婷上任，議員、義消觀禮合影支持。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局長龔永信（中）布達第四大隊長陳莉婷上任，議員、義消觀禮合影支持。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局第四大隊長陳莉婷上任，為消防局第一位女性大隊長。記者曾增勳／攝影
桃園市府消防局第四大隊長陳莉婷上任，為消防局第一位女性大隊長。記者曾增勳／攝影

火災 桃園 消防員

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