逆行英雄！鳳凰獎楷模表揚 74位消防、義消志工獲獎

慶祝一年一度的119消防節，內政部今天舉辦112年鳳凰獎楷模表揚典禮，行政院長陳建仁及內政部長林右昌到場主持，並表揚74位鳳凰獎楷模。行政院長陳建仁致詞時感謝全國所有消防及義消的付出，強調政府已陸續提高消防人員待遇、積極增補人力、加強醫療照顧、完善法制、充實救災防護設備保障同仁執勤安全。

行政院長陳建仁致詞時表示，消防署自111年5月起，以委外方式引進專家團隊協助消防、義消及民間災防團體，提供壓力檢測、團體諮商、個別諮商，相關費用由消防人員醫療照護公益信託基金、財團法人義勇消防人員安全濟助基金會專案專款補助，來照護消防、義消及志工的心理健康。

陳建仁說，政府已陸續提高消防人員待遇、積極增補人力、加強醫療照顧、完善法制保障同仁執勤安全、充實救災防護設備、改善辦公廳舍與備勤空間等工作。針對全國153處屋齡20年以上的消防廳舍，去年2月核定後即開始進行改善翻修消防廳舍，將於今年底完成內部設施，同時亦透過前瞻基礎建設計畫持續推動公有建物耐震補強，打造耐震安全的工作環境。

消防署表示，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，這次74位獲獎者包括31位消防人員、29位義消人員、12位志工及2位消防學術研究人員。消防署指出，消防工作除了由全國1萬多名消防同仁努力執行外，民力運用也提供了很大的能量，目前有4萬多名義消、6千多名防火宣導志工、3千多名救護志工及6千多名災害防救志工朋友協勤，期望有志民眾能踴躍加入消防志工的行列，一起合作守護大家的生命財產安全。