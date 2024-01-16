影／像極了酒駕…三重便衣大叔騎機車恍神 嗆「我在執行公務」

新北市三重區頂崁街昨晚6時許，有2輛機車發生行車糾紛，其中1名穿便衣的大叔騎士被質疑酒駕，不僅自稱執行公務，還嗆聲「沒開你罰單就不錯了！」警方今天檢視行車記錄影片表示，難以認定有違法違規行為。

當事人將影片貼上網路平台，聲稱對方指責他騎機車未打方向燈，畫面中顯示1名中年男子，紅燈時將機車停在路口，氣呼呼回頭嗆聲「沒開你罰單就不錯了還按喇叭」，自顧碎念幾句又轉身指著機車後方的警示燈，冒出一句「我在執行公務」。

後方騎士覺得他狀似精神恍惚、口齒不清、不知所云，像極了酒駕，心生畏懼趁綠燈亮起，連忙加速駛離現場避免引起爭端。

對此，三重警分局檢視影片之後說明，中年騎士的機車登記在保全公司，當時沒有接獲報案，未經實際測量無法證實酒駕，且他沒有明確自稱身分是執法人員，無法認定刻意冒充公務員行使職權，機車後方的警示燈也無法證明是否固定在車上接電而有擅自改裝之嫌。

總體而言，難以認定有違法違規行為。警方呼籲民眾遇到行車糾紛，應理性解決、避免不必要的爭執，若懷疑對方違法違規，可報警處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康