南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

南投仁愛一名賴姓男子被發現陳屍臥室，賴母發現後即到附近派出所報案。圖／民眾提供

南投仁愛一名賴姓男子被發現陳屍臥室，賴母發現後即到附近派出所報案，警方獲報後派員封鎖現場採證。經調查，賴男已死亡2天，頭部有槍傷，床旁遺留改造獵槍及鐵棒工具，現場無打鬥痕跡，不排除自戕，但仍待警方進一步調查釐清。

據了解，59歲賴男與八旬母親比鄰而居，住在中原派出所附近的一處民宅，賴母因2天未見兒子出門，今上午前往探視，進門就聞到濃濃臭味，隨後更發現兒子竟陳屍在臥室床上，因此趕往派出所報案，警方獲報後立刻派員封鎖現場採證。

警方調查，賴男明顯死亡，且已有屍臭味，研判至少死亡2天，其頭部有槍傷，床旁留有1把合法登記的原住民自製獵槍，僅剩槍管、槍機，而槍管對著太陽穴，扳機處則有鐵棒工具，現場無打鬥痕跡，不排除自戕，但仍待進一步調查釐清。

當地居民議論，但也提到，賴男近年健康欠佳，眼睛、聽力都出問題，腿部還去開刀，但手術後復原狀況不好，常向友人或鄰居抱怨，日前更告知賴母，若他不在了，記得幫忙代繳費用，甚至拜託遠嫁日本的姊妹要返鄉照顧母親。

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