南下嘉義油箱見底…暖警幫買油又幫加油 網友讚爆

台北市王姓男子等4人昨天開車南下嘉義縣，油箱見底獲暖警協助加油。圖／警方提供

台北市王姓男子等4人昨天南下嘉義工作，因駕駛判斷失誤油箱見底，在台82線鹿草交流道下平面道路失去動力，鹿草分駐所員警熱心協助，將駕駛載至加油站買油，返程並協助加油，王男昨晚臉書感謝警方引發關注。警方提醒，駕駛車輛前應檢視車輛「五油三水」。

王姓男子指出，昨天與同事從台北南下嘉義工作，因為判斷疏忽，開到82快速道路時發現動力有異，才驚覺車輛已經沒油，勉強下了鹿草交流道後不見加油站，車輛在此時也因油料用盡熄火，感謝鹿草分駐所員警熱心協助，載他到加油站購買油品，還不畏弄髒手幫忙加油。

水上分局表示，鹿草分駐所警員翁再賢執行守望勤務駕駛巡邏車從旁經過，見車外四人在車外神情無助，即上前關懷，得知車輛汽油不足，便通知所內同仁持空油桶前往現場，協助王女前往附近加油站購置油品，王女等4人表示感謝警方協助，得以順利脫困前往工作。

網友表示，「嘉縣警察大人最有人情味，有一回車有狀況不走，2位大人還幫我推車真感恩」、「優秀、親民的好警察，服勤單位應該要好好的表揚他們」、「台灣最美的風景是人，給鹿草分駐所這三位員警按個讚，勤務辛苦了，也謝謝有您們的協助幫忙」。

也有網友認為開到沒油很瞎，「該不會把水溫表當油位表看吧？！」「連油沒了都不知道，這樣的人還是能拿駕照，難怪交通地獄」、「要上快速或是高速不檢查油表的真的也是很寶.....是真的只把車子當工具就是了……」、「車險裡面有個附加商品叫做道路救援，超級好用」。