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國1林口路段火燒車！整輛陷火海剩骨架 司機乘客急逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

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國1北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝
國1北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝

國道1號北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車不明原因起火燃燒，整輛車陷入火海，被燒到僅剩骨架，所幸司機立即發現異狀先停靠路肩，和乘客即時逃生，沒有人員受困，起火原因有待釐清。

國道警方說明，勤務指揮中心今上午11點33分獲報，國道1號北向46.7公里林口上坡路段，有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，現場4車道，占用外側路肩處理。

經了解，51歲的馬姓男子駕駛多元計程車行經該路段，發現車輛有異狀冒煙，立刻將車輛停靠在外側路肩避車彎，下車打電話報案，未料車輛隨後就起火燃燒。

警消獲報後趕到現場，所幸馬男及時發現將車輛停下，並與車上一名乘客下車逃生，沒有人員受困也未波及其他車輛，由於現場濃煙影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，現場在中午12點21分排除恢復正常通車，詳細起火原因有待調查。

國1北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝
國1北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車起火燃燒。記者周嘉茹／翻攝

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