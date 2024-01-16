快訊

電商通路巨頭砸百億建物流體系 決勝關鍵在速度

德國防部機密文件外洩！曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台66車禍1死4傷 貨車如保齡球般衝撞六車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

桃園市台66快速道西向20.5公里平鎮路段昨天下午5時10分發生連環追撞車禍，48歲鍾姓大貨車駕駛疑似未注意車前狀況，未注意第一次2輛轎車事故停在內側車道，鍾男追撞另一輛吳女駕駛藍色轎車，再撞上第一次事故傅男在內的2輛轎車，大貨車將吳女和傅男輾壓車體扭曲變形，現場混亂，消防人員救出吳女、傅男脫困送醫，傅男不治，車禍造成6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。

這起車禍行車記錄器今天上午曝光，警方調閱後，懷疑大貨車鍾姓司機行經台66線第一次車禍現場，疑似未注意車前狀況減速慢行，連環撞擊十分烈，車子如保齡球彈開，一片混亂，釀成6車連環撞車禍，4人輕重傷、1人死亡事故，警方表示，將製作筆錄調查釐清車禍真正肇事原因，鍾姓司機依業務過失致死移送桃園地檢署偵辦。

警方、消防局調查，台66線西向平鎮段20.5公里，昨天下傍晚天色仍亮，中科院工作的29歲傅男駕駛轎車與另1輛轎車擦撞事故，2人下車查看車損，未料後方鍾姓大貨車司機疑似未注意車前狀況，追撞吳女（32歲）駕駛藍色轎車，撞擊力再衝撞前方內側車道的第一次事故2轎車，又衝撞波及外側車道行駛2輛轎車，造成大貨車及轎車6車連環撞車禍事故。

車禍事故中，鍾姓司機未受傷，吳女駕駛藍色轎車被大貨車撞擊最猛烈、車體完全扭曲變形，吳女及第一次事故的傅男被車禍輾壓車底，消防人員趕到緊急將現場受傷的侯姓男子（24歲）及2名黃姓男子（25歲及53歲）緊急送醫治療沒有大礙，因吳女、傅男被困車大貨車車底，消防人員利用破壞器材費力至晚上7時多，分別救出吳女、傅男脫困送醫搶救，吳女骨折多處傷、下半身無知覺，傅男救出OHCA送醫急救宣告不治。

桃園台66平鎮段大車禍現場混亂，車禍6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。圖／警方提供
桃園台66平鎮段大車禍現場混亂，車禍6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。圖／警方提供
桃園台66平鎮段大車禍現場混亂，車禍6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。圖／消防局提供
桃園台66平鎮段大車禍現場混亂，車禍6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。圖／消防局提供
桃園台66平鎮段大車禍現場混亂，車禍6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。圖／警方提供
桃園台66平鎮段大車禍現場混亂，車禍6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。圖／警方提供

車禍 車道

延伸閱讀

影／高雄轎車失控撞毀變電箱釀停電 肇事男稱「看見東西」

影／國1南下彰化段 男撞護欄下車查看被追撞死於自車輪下

影／疑二次事故釀禍　桃園台66線6車連環追撞4人輕重傷、1人死亡

環南中繼市場消防泡沫再次滲漏 北市：電磁閥故障

相關新聞

校園割喉案 校長深夜鼻酸發文：報恩的孩子…無法再牽姐姐的手

新北市校園割喉案震驚全國，該校校長昨深夜發文，指該名受害學生不僅成績優異，多年來也幫父母分擔照顧身心障礙的姐姐，如今不幸...

國1林口路段火燒車！整輛陷火海剩骨架 司機乘客急逃

國道1號北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車不明原因起火燃燒，整輛車陷入火海，被燒到僅剩骨架，所幸司機...

影／台66車禍1死4傷 貨車如保齡球般衝撞六車

桃園市台66快速道西向20.5公里平鎮路段昨天下午5時10分發生連環追撞車禍，48歲鍾姓大貨車駕駛疑似未注意車前狀況，未...

影／宿醉未退又闖單行道 高雄男懊惱吃官司又受罰

高雄吳姓男子開車誤闖騎車單行道，遇後方巡邏員警攔查，因口出酒氣，雖他一再稱當天沒喝酒，但是前1天喝酒，身體酒精未退，仍令...

82歲老婦出門找不到機車 南警耐心詢問火速尋回

82歲錢姓老婦人昨天焦急向警二分局長樂派出所報案說，她停在住家門口的機車不見了。長樂所警員謝宇旻、陳冠廷立即趕赴現場，員...

車窗秀槍型打火機引恐慌 南警以車追人送辦2男

網路社群傳出台南佳里區有車子行駛副駕駛手持疑似槍枝伸出窗外影片，引起外界恐慌，警方以車追人，昨晚查出為「槍型打火機」，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。