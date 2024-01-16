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影／台66車禍1死4傷 貨車如保齡球般衝撞六車
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桃園市台66快速道西向20.5公里平鎮路段昨天下午5時10分發生連環追撞車禍，48歲鍾姓大貨車駕駛疑似未注意車前狀況，未注意第一次2輛轎車事故停在內側車道，鍾男追撞另一輛吳女駕駛藍色轎車，再撞上第一次事故傅男在內的2輛轎車，大貨車將吳女和傅男輾壓車體扭曲變形，現場混亂，消防人員救出吳女、傅男脫困送醫，傅男不治，車禍造成6車變形損毀，4人輕重傷、1人死亡。
這起車禍行車記錄器今天上午曝光，警方調閱後，懷疑大貨車鍾姓司機行經台66線第一次車禍現場，疑似未注意車前狀況減速慢行，連環撞擊十分烈，車子如保齡球彈開，一片混亂，釀成6車連環撞車禍，4人輕重傷、1人死亡事故，警方表示，將製作筆錄調查釐清車禍真正肇事原因，鍾姓司機依業務過失致死移送桃園地檢署偵辦。
警方、消防局調查，台66線西向平鎮段20.5公里，昨天下傍晚天色仍亮，中科院工作的29歲傅男駕駛轎車與另1輛轎車擦撞事故，2人下車查看車損，未料後方鍾姓大貨車司機疑似未注意車前狀況，追撞吳女（32歲）駕駛藍色轎車，撞擊力再衝撞前方內側車道的第一次事故2轎車，又衝撞波及外側車道行駛2輛轎車，造成大貨車及轎車6車連環撞車禍事故。
車禍事故中，鍾姓司機未受傷，吳女駕駛藍色轎車被大貨車撞擊最猛烈、車體完全扭曲變形，吳女及第一次事故的傅男被車禍輾壓車底，消防人員趕到緊急將現場受傷的侯姓男子（24歲）及2名黃姓男子（25歲及53歲）緊急送醫治療沒有大礙，因吳女、傅男被困車大貨車車底，消防人員利用破壞器材費力至晚上7時多，分別救出吳女、傅男脫困送醫搶救，吳女骨折多處傷、下半身無知覺，傅男救出OHCA送醫急救宣告不治。
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