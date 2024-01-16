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影／宿醉未退又闖單行道 高雄男懊惱吃官司又受罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

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高雄吳姓男子開車誤闖騎車單行道，遇後方巡邏員警攔查，因口出酒氣，雖他一再稱當天沒喝酒，但是前1天喝酒，身體酒精未退，仍令他吃上公共危險罪嫌。

據了解，昨天下午4時許，高雄市警鳳山分局員警巡邏經過鳳山區中正路，發現吳姓男子（35歲）駕駛轎車逆向闖進汽車單向道，員警立刻上前攔車，吳下車一再說「歹勢」，沒注意是單行道，員警聞到酒味，員警請他對簡易酒精檢知器吹氣，也吹氣就亮燈，他急稱「我沒喝酒啦」。

警方對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.5毫克，他頻稱「太扯了啦」，說他當天並沒喝酒。不過，員警問他是不是前1天喝酒，他確定如此，懊惱被捕，不但吃上公共危險罪嫌，另也因未闖單行道，須受罰900元到1800元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子開車誤闖單行道，經警方發現涉嫌酒駕。記者林保光／翻攝
吳姓男子開車誤闖單行道，經警方發現涉嫌酒駕。記者林保光／翻攝

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