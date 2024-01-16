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82歲老婦出門找不到機車 南警耐心詢問火速尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

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82歲錢姓老婦人忘了機車停在友人住處前，台南市警二分局警員熱心協助找回。記者黃宣翰／翻攝
82歲錢姓老婦人忘了機車停在友人住處前，台南市警二分局警員熱心協助找回。記者黃宣翰／翻攝

82歲錢姓老婦人昨天焦急向警二分局長樂派出所報案說，她停在住家門口的機車不見了。長樂所警員謝宇旻、陳冠廷立即趕赴現場，員警請她回想停車的情形，再根據她的描述於10分鐘內火速在友人住處前 尋獲機車，她稱讚警察高效率的協助，頻頻向警方道謝。

錢老太太昨天上午9點多焦急的警員報案說，她準備出門外出時，發現停在住家門口的車子不見了，她平常機車都是停在家門口，「為什麼今天就不見了呢？」她實在是找不到，才會到派出所求助。

警員謝宇旻、陳冠廷協助查詢，確定車子沒有被拖吊，立即調閱錢婦住家監視器後，發現錢婦前天有騎乘機車出門，最後機車均未騎回家。錢老太太才想起前天出門後，將該機車停放在同社區西賢街友人的住家，忘了將機車騎回家。警員陪同錢婦前往西賢街，發現車子原封不動、完整無缺的停在原處。

錢婦看到自己的愛車又驚又喜，對於忘了停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器尋車的專業及細心耐心給予高度肯定，不禁豎起大拇指表示「台南警察好讚」。

台南市警二分局表示，民眾外出時如車輛停放在不熟悉路段，容易忘記停放地點，建議記下附近清楚地標，隨手以手機紀錄周遭景物或路邊門牌拍照留存，以免忘記停放地點，造成本身困擾。

陳冠廷 監視器 警察

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