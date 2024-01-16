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影／高雄轎車失控撞毀變電箱釀停電 肇事男稱「看見東西」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

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高雄吳姓男子昨天深夜開車失控，轎車甩尾轉向，撞上對向車道旁的台電公司變電箱，車頭和變電箱損毀，也造成當地局部地區停電數小時，確實肇事原因由警方調查。

據了解，昨天深夜11時40分許，吳姓男子（21歲）開車沿高雄市苓雅區三多二路由西向東行駛，突然轎車失控，車輛迴轉，撞上對向車道路旁人行道上的變電箱。

警方據報到場，發現吳男的轎車車頭損毀，他沒受傷，但變電箱遭撞毀，造成附近地區停電，警方立即通知台電人員到場維修後才復電。

吳姓男子告訴員警，稱他要閃避路上東西，煞車失靈才出車禍。但警方調閱監錄系統畫面，發現他快速通過路口，前方並沒人車或他物，但他突然煞車失控，才迴轉自撞變電箱，確實肇事原因待交通大隊分析研判。

吳姓男子昨深夜開車失控，撞毀路旁台電變電箱。記者林保光／翻攝
吳姓男子昨深夜開車失控，撞毀路旁台電變電箱。記者林保光／翻攝

失控 停電 車道

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