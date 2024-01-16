影／高雄轎車失控撞毀變電箱釀停電 肇事男稱「看見東西」

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄吳姓男子昨天深夜開車失控，轎車甩尾轉向，撞上對向車道旁的台電公司變電箱，車頭和變電箱損毀，也造成當地局部地區停電數小時，確實肇事原因由警方調查。

據了解，昨天深夜11時40分許，吳姓男子（21歲）開車沿高雄市苓雅區三多二路由西向東行駛，突然轎車失控，車輛迴轉，撞上對向車道路旁人行道上的變電箱。

警方據報到場，發現吳男的轎車車頭損毀，他沒受傷，但變電箱遭撞毀，造成附近地區停電，警方立即通知台電人員到場維修後才復電。