影／高雄轎車失控撞毀變電箱釀停電 肇事男稱「看見東西」
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高雄吳姓男子昨天深夜開車失控，轎車甩尾轉向，撞上對向車道旁的台電公司變電箱，車頭和變電箱損毀，也造成當地局部地區停電數小時，確實肇事原因由警方調查。
據了解，昨天深夜11時40分許，吳姓男子（21歲）開車沿高雄市苓雅區三多二路由西向東行駛，突然轎車失控，車輛迴轉，撞上對向車道路旁人行道上的變電箱。
警方據報到場，發現吳男的轎車車頭損毀，他沒受傷，但變電箱遭撞毀，造成附近地區停電，警方立即通知台電人員到場維修後才復電。
吳姓男子告訴員警，稱他要閃避路上東西，煞車失靈才出車禍。但警方調閱監錄系統畫面，發現他快速通過路口，前方並沒人車或他物，但他突然煞車失控，才迴轉自撞變電箱，確實肇事原因待交通大隊分析研判。
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