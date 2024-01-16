影／國1南下彰化段 男撞護欄下車查看被追撞 死於自車輪下

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生死亡車禍，楊姓男子不明原因撞擊到內側護欄後，6分鐘後離開自己的黑色轎車，走到自車前方，楊車卻遭後方莊男駕駛的小客車追撞，楊車再推撞到楊男，造成楊男傷重死亡，莊男也受傷送醫，肇事原因國道警察調查中。

國道三隊初步調查，41歲楊姓男子今天上午6時11分駕駛黑色小客車行經國道1號南向207.8公里溪湖段時，從中線車道往內側偏移撞擊到內側護欄，並往前滑行後停在內側路肩與內側車道上，約6分鐘後，楊男離開車上走到自車右前方時，後方莊男駕駛的租賃小客車疑閃避不及，追撞到楊男小客車，楊車再推撞楊男，導致楊男及莊男受傷送衛服部彰化醫院救治，楊男於7時26分宣告急救無效死亡。