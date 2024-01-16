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影／國1南下彰化段 男撞護欄下車查看被追撞 死於自車輪下

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

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國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生死亡車禍，楊姓男子不明原因撞擊到內側護欄後，6分鐘後離開自己的黑色轎車，走到自車前方，楊車卻遭後方莊男駕駛的小客車追撞，楊車再推撞到楊男，造成楊男傷重死亡，莊男也受傷送醫，肇事原因國道警察調查中。

國道三隊初步調查，41歲楊姓男子今天上午6時11分駕駛黑色小客車行經國道1號南向207.8公里溪湖段時，從中線車道往內側偏移撞擊到內側護欄，並往前滑行後停在內側路肩與內側車道上，約6分鐘後，楊男離開車上走到自車右前方時，後方莊男駕駛的租賃小客車疑閃避不及，追撞到楊男小客車，楊車再推撞楊男，導致楊男及莊男受傷送衛服部彰化醫院救治，楊男於7時26分宣告急救無效死亡。

這起車禍也造成車流回堵約1公里，事故於7時50分排除，國道三隊也呼籲，駕駛若在國道發生事故停於車道中無法移置時，應於車輛後方100公尺以上擺設故障標誌等安全措施，並視現場照明情形增加其他警示燈光，再使用1968APP開啟定位功能向高公局或國道警察請求協助，人員待援時請站立至護欄外或是車輛前方適當距離，以避免二次事故發生。

國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生追撞車禍，造成一死一傷。圖／警方提供
國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生追撞車禍，造成一死一傷。圖／警方提供
國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生追撞車禍，造成一死一傷。圖／警方提供
國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生追撞車禍，造成一死一傷。圖／警方提供
國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生追撞車禍，造成一死一傷。圖／警方提供
國道1號南下207.8公里彰化縣溪湖路路段今天上午6點多發生追撞車禍，造成一死一傷。圖／警方提供

國道 車道

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