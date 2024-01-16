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校園割喉案 校長深夜鼻酸發文：報恩的孩子…無法再牽姐姐的手

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

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新北校園割喉案事發後，校內設置追思小站，不少學生摺紙鶴、寫小卡感念受害學生。記者劉懿萱／攝影
新北校園割喉案事發後，校內設置追思小站，不少學生摺紙鶴、寫小卡感念受害學生。記者劉懿萱／攝影

新北市校園割喉案震驚全國，該校校長昨深夜發文，指該名受害學生不僅成績優異，多年來也幫父母分擔照顧身心障礙的姐姐，如今不幸離世無法再照顧姐姐，不僅讓校長遺憾自責不已，盼關心受害學生的人能達成他未竟的心願「一起牽起姐姐的手」。

新北某完全中學校園日前發生喋血案，造成一名國三男學生死亡，校長昨深夜在臉書發文，敘述事件之後每天前往會館陪伴關懷家屬時，屢屢聽見學生媽媽唸著佛號，祈願弟弟即身成佛，聞者傷心鼻酸。而跟他爸爸互動中，感受到爸爸堅毅、正直、無私的愛，祈願司法給弟弟公道、正義，更讓校長在心中許下承諾，一定要窮盡心力去營造一個更安全友善的校園環境。

校長也回想，在靈堂見到該生姐姐時，姐姐睜大雙眼看著他，抓著爸爸的手問著「你是誰？」當爸爸告知後，姐姐伸出手握著他的手貼近臉龐，霎時感受到軟軟的，暖暖的愛，「我想那是弟弟牽著姐姐時的感覺」。

校長說，他當下壓抑眼眶打轉的淚，內心激動不已，鼻酸心疼生起，那將是此生無法彌補的遺憾與傷痛自責的複雜心情。

校長表示，15歲的弟弟是一個溫和靦腆正直，獨立懂事的男孩，是爸爸媽媽的好幫手，也是姐姐眼中的好弟弟，在學校更是老師的得力助手，經常擔任班上維持班級秩序的角色，見義勇為、熱心助人，更被多數同學認可選為班級模範生。

由於姐姐是身心障礙者，從小父母一直教育弟弟，未來要擔負照顧姐姐的責任，因此他處處為姐姐著想，並立志陪伴姐姐一直到老。弟弟國中時，因媽媽工作忙碌的關係，每天放學由弟弟牽著姐姐的手一起回家。原本弟弟在國小六年級通過數理科資賦優異鑑定，可以選擇鄰近具有資優教育班的學校，但為照顧姐姐，選擇和姐姐念同一所完全中學，姐姐讀高中部，弟弟讀國中部。下課時，利用短暫休息時間，從樓上跑到一樓的高中部特教班教室，偷偷關心姐姐的學習情況。

此外，弟弟為了節省家中費用，從不參加校外補習，但學科成績表現十分優異，更樂於教同學自己會的學習內容。而爸爸在一個小公司上班，媽媽做著鐘點工作，家境雖不富裕，但十分幸福，爸爸曾說：「弟弟從來沒有忤逆過他，從未頂過嘴，真的是來報恩的孩子。」

然而不幸的事件後，校長感嘆，弟弟再也無法牽起姐姐的手。對於姐姐的未來，爸爸媽媽也不敢多想，爸爸說「我現在年紀漸大了，就照顧姐姐到我無法照顧為止。」話語有著許多無奈，更令聽到的人心酸。

校長直言，對於弟弟這份照顧姐姐的心願，每每在夜深人靜的時候，常想起該如何協助他完成未竟的願望，希望能再牽著姐姐的手，讓姐姐感受軟軟的、暖暖的愛，如同弟弟做的一般，也想更多人一起牽著姐姐的手，讓她感受安全、溫暖與滿滿的愛。

新北校園割喉案事發後，校內設置追思小站，不少學生摺紙鶴、寫小卡感念受害學生。記者劉懿萱／攝影
新北校園割喉案事發後，校內設置追思小站，不少學生摺紙鶴、寫小卡感念受害學生。記者劉懿萱／攝影

爸爸

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