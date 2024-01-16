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台東獨居老翁倒下頭卡塑膠椅 幸遇居家關懷社工訪視急報警
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台東一名約60歲獨居老翁昨晚在自家疑似滑倒，頭部卡在塑膠椅，社工發現後立即報警，消防人員到場後利用破壞剪，順利將老翁救出，送去醫院做進一步檢查，幸無大礙。
警消指出，這名獨老在自家移動時，疑不慎滑倒，整個身體向後仰，半個頭部就不偏不移卡進塑膠椅中空帶，老翁無法自行取出脫困，還好當時有居家關懷社工訪視，進門發現通報。
消防隊員抵達現場，先安撫老翁情緒，再小心翼翼保護頭部後，再利用破壞剪剪開塑膠椅，順利將老翁救出脫困，隨即送去醫院做進一步檢查，還好頭部並未撞擊地面造成傷害。
附近鄰居表示，老翁雖然是獨居，不過跟大家處的很好，這幾年罹患疾病行動受限，因此每天有社工關心他的日常生活，還好發現即早，只受點驚嚇。
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