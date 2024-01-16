影／台中妙齡女停車…下一秒爆衝連撞3車

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台中市一名妙齡女機車騎士昨天行經北區時，欲在人行道停車，未料停車時機車突然爆衝，波及路邊3輛機車、1輛mini cooper轎車，附近有其他好心民眾看到，協助將女子將車輛恢復原狀，影片今天流傳網路，引發議論，警方表示，此案未接獲車主報案，若女子未報案、也未與其他受損車輛車主談妥賠償，將涉及違反道交條例，可罰鍰、吊照。

第二警分局交通分隊表示，經查，此案當事人以及其他被撞到的車主都未報案，尚不清楚肇事女子是否已與其他車主達成和解，抑或是裝沒事離開現場，若是後者，恐涉及違反道交條例的肇事逃逸，可依法處罰1000元至3000元、吊照1月至3月。

經查，昨天下午1時許，一名妙齡女機車騎士行經北區健行路、學士路口附近，欲停放車輛時，疑似操作不當，誤催油門，導致往前暴衝，連人帶車撞上停放於路邊的藍色mini cooper轎車，以及3諒機車傾倒，多名熱心路人見狀，立即伸手施援將機車扶起，並協助女騎士完成停車。

案發過程被附近店家監視器拍攝下來，上傳社群平台網路社群「黑色豪門企業」，第二警分局得知後查詢，發現昨天沒有接獲類似報案，詳細情形尚有待查證。